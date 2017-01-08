مدير أمن عدن :خسارتنا لا تعوّض بفقدان الشهيد القائد عمر سعيد الصبيحي

بعث مدير أمن عدن اللواء شلال علي شايع ببرقية عزاء ومواساة الى شعب الجنوب قاطبة وذوي الشهيد القائد "العميد الركن عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم "خاصة .

وعبر مدير أمن عدن عن حزنه العميق بخسارة الوطن لقائد ومناضل جسور بحجم العميد الركن / عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم والقيادي البارز في الحراك الجنوبي الذي أستشهد في معركة تحرير وتطهير منطقة ذباب باب المندب من جحافل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وقال في رسالته : " إن مصابنا جلل وخسارتنا فادحة بفقدان قائد عسكري محنك ومناضل جسور تشهد له ساحات وميادين النضال السلمي بالسبق والأفضلية ،وحين دعاه الواجب للذود عن حياض الوطن ومساندة جهود الأشقاء في التحالف العربي كان في المقدّمة كما عهدناه

رحم الله القائد الشهيد عمر سعيد الصبيحي وكل شهداء الجنوب الأبرار وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان ونسأله سبحانه أن يتقبله مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً .

المكتب الإعلامي إدارة #أمن_عدن

السبت7 يناير 2017م

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