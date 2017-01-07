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الجبهة الوطنية لتحرير واستقلال الجنوب تنعي استشهاد العميد عمر الصبيحي

السبت 07 يناير 2017 11:13 مساءً
(عدن الغد) خاص:

تلقت (عدن الغد) نسخة من بيان نعي باستشهاد القيادي الجنوبي العميد عمر الصبيحي  باسم الجبهة الوطنية لتحرير واستقلال الجنوب . هذا نصه:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه, فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا .. صدق الله العظيم ) تنعي هيئة رئاسة الجبهة الوطنية لتحرير واستقلال الجنوب استشهاد كوكبة من شهداء الثورة الجنوبية التحررية الذين سقطوا في جبهات القتال على الشريط الحدودي للجنوب ويأتي في مقدمتهم الشهيد /القائد/ عميد ركن / عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم التي سقط شهيدا هذا اليوم في جبهة باب المندب- ذباب وهو يدافع عن الأرض والعرض والدين, ويتصدى للعدوان الحوفاشي الشمالي الثاني الذي استهدف الجنوب الأرض والإنسان. إن دماء شهدائنا التي روت ارض الجنوب منذ عام 1994م حتى اليوم لن تذهب هدرا , فسوف تلهب الحماس في نفوس الآلاف من شرفاء الجنوب وستتحقق الأهداف الذي ناضل الشهداء من اجلها عاجلا أم آجلا. إن الشهيد عمر سعيد هو أحد كبار القادة المخلصين القلائل في الثورة الجنوبية التحررية الذين جمعوا بين قيادة النضال السلمي والمسلح منذ عام 1994م حتى اليوم. حيث كان من أوائل القيادات العسكرية التي أسست جمعية المتقاعدين العسكريين وأشعلت فتيل الثورة الجنوبية السلمية التي انطلقت في عام 2007م وعندما شن العدوان الحوفاشي الثاني على الجنوب في مارس 2015م حمل سلاحه وأدى واجبه كقائد فعال للمقاومة الجنوبية في جبهة صلاح الدين –عمران, إلى جانب مشاركته الفاعلة في تحرير عدن ولحج والعند من براثن الاحتلال , ثم انتقل إلى جبهة باب المندب كقائد لواء حاملا الأمانة بالدفاع عن الجنوب متصديا للعدوان طيلة الأشهر الماضية حتى يوم استشهاده . وبهذا خسر الجنوب مناضلا جسورا وقائد عسكريا مهنيا أتصف بالإخلاص للوطن والصدق ونكران الذات ,.وبهذا المصاب الجلل تتوجه هيئة رئاسة الجبهة الوطنية بالتعازي القلبية لأسرة الشهيد وأقاربه ومحبيه , سائلين الله تعالى إن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته , كما تعزي اسر بقية الشهداء الذين سقطوا في ميادين العزة والكرامة في هذا اليوم والأيام الماضية. وإنا لله وإنا إليه راجعون .

هيئة رئاسة الجبهة الوطنية لتحرير واستقلال الجنوب السبت الموافق 7/1/2017م


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