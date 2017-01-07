مصدر ميداني : جثة قائد اللواء الثالث حزم لاتزال عالقة بين طرفي المواجهات غرب ذوباب
السبت 07 يناير 2017 08:59 مساءً
باب المندب (( عدن الغد )) خاص :
باب المندب (( عدن الغد )) خاص :
قال مصدر ميداني في موقع المواجهات المسلحة الدائرة بين قوات المقاومة الجنوبية والجيش الوطني وميليشيا الحوثي ان جثة قائد اللواء الثالث حزم العميد عمر سعيد الصبيحي لاتزال عالقة في موقع الإشتباكات.
واوضح المصدر لعدن الغد ان قوات المقاومة تبذل جهود لانتشال الجثة وسط مواجهات لاتزال دائرة في محيط معسكر العمري بمنطقة ذوباب لحظة كتابة هذا الخبر الساعة ال9 من مساء السبت.
واستشهد الصبيحي خلال مواجهات مسلحة مع عناصر ميليشيات الحوثي عصر يوم السبت.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها