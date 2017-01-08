وزير الخارجية يستعرض الاوضاع السياسية خلال استقباله طلاب من جامعة هارفرد الأمريكية

إستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليوم بمقر السفارة اليمنية بالرياض مجموعة من طلاب جامعه هارفرد الامريكية الذي قدموا لدراسة الاوضاع في اليمن .



وحيا نائب رئيس الوزراء الطلاب الراغبين في الاطلاع على المشهد اليمني..موضحاً ان اليمن شهدت حكماً ديكتاتوريا أستمر اكثر من ثلاثة عقود تحت سيطرة الديكتاتور علي صالح والذي عمل على تقييد المجتمع ومنعه من التطور وإستشرى الفساد والمحسوبية في عهده ،ومكن أبنائه وأقاربه من السيطرة على المؤسسة العسكرية والامنية ومفاصل الدولة الرئيسية واتجه بالبلاد نحو التوريث وتسبب في مشكلات في جنوب اليمن متمثلة بالقضية الجنوبية ومشكلات في شمال اليمن متمثلة بحروب صعدة .



وقال المخلافي "ان اليمن شهدت في فترة الربيع العربي ثورة من اعظم الثورات شعبية حيث كانت ثورة الــ 11 من فبراير الاكثر شعبية بين ثورات الربيع العربي من حيث حجم المشاركة التي امتدت الى كل محافظات اليمن وشهدت النسبة الاعلى في مشاركة المرأة وسلكت طريق النضال السلمي حيث بقى ابنا الشعب قرابة سنة كاملة قي الساحات والميادين يطالبون برحيل صالح سلمياً و رغم القمع الذي مارسه على الثورة إلا ان الشعب وقواه الحية لم ينجروا الى العنف رغم أنه شعب مسلح ".



واضاف "ان ثورة 11 فبراير أسفرت عن تسوية سياسية تاريخية متمثلة بالمبادرة الخليجية التي مثلت خارطة طريق لنقل السلطة سلمياً من خلال تسليم صالح السلطة لنائبه ومن ثما اجراء إنتخابات هي التي تم فيها إنتخاب فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيساً للجمهوريه ليقود اليمن ويحقق الانتقال السياسي عبر الخطوات التي حددتها المبادرة الخليجية والتي تم الاتفاق فيها على تشكيل حكومة وفاق وطني مناصفة بين المجلس الوطني لقوى الثورة والحزب الحاكم وإجراء حوار وطني شامل لاعادة صياغة النظام السياسي في البلاد".



واوضح وزير الخارجية أن الحوار الوطني جرى التحضير له لمده عشرة أشهر وبعدها عُقد واستمر قرابة سنة بمشاركة كافة الوان الطيف السياسي والاجتماعي وبنسبة مشاركة 30 بالمائة للمرأه و 20 بالمائة للشباب وشارك فيه حزب صالح وجماعة الحوثي وافضى هذا الحوار إلى إنتاج وثيقة مخرجات الحوار الوطني التي تعد أهم وثيقة بتاريخ اليمن والتي تم الاتفاق عليها على إقامة دولة إتحادية من ستة اقاليم تضمن تحقيق الشراكة في السلطة والثروة وتحقق العدل والمساوة والمواطنة .



واشار المخلافي إلى أنه جرى صياغة مسودة الدستور وفقاً لمخرجات الحوار ووفقاً للتسلسل الذي وضعته المبادرة الخليجية والتي اكدت علية قرارت مجلس الامن الدولي والذي عقد جلسة له في صنعاء بحضور الامين العام للامم المتحدة السابق بان كي مون .



واكد الوزير المخلافي ان مسار العملية السياسية كان قد اقترب من استكمال الخطوات المحدد في خارطة الانتقال السياسي ولم يتبقى الا طرح الدستور للاستفتاء واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية..مشيراً الى ان صالح وجماعة الحوثي قاموا بالانقلاب على كل ما تم إنجازة وقامت المليشيا الحوثية بإجتياح العاصمة صنعاء ومن بعدها المحافظات بالتواطئ مع القادة العسكريين الموالين لصالح داخل الجيش وما كان يسمى بالحرس الجمهوري وقاموا بفرض الاقامة الجبرية على رئيس الجمهورية والوزراء وقتلوا واعتقلوا الالاف من النشطاء والمعارضين لهم .



وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية "بعد تمكن رئيس الجمهورية من الانتقال الى عدن حرص على عدم الدخول في إحتراب معهم لإدراكه بان الحرب لا تجلب الا الدمار والخراب وفضل طريق الحوار رغم ان حرب الانقلابيين على الشعب ومؤسسات الدولة بدأت قبل 21 سبتمبر 2014 م إلا انهم اصروا على فرض خيار الحرب وحاولوا قتل الرئيس وقاموا بقصف مقر إقامته بالطائرات واستمروا في مشروعهم بإجتياح المدن والقرى في ظاهرة إنتقام من الثورة ومن الشعب والتي استدعت طلب رئيس الجمهورية العون من الأشقاء وبعث برسالة بحكم مالديه من شرعية وتخويل شعبي ودستوري إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والجامعة العربية طالبا مساعدة اليمن في مواجهة التمرد والانقلاب على الشرعية وبعدها تم تشكل التحالف العربي لدعم الشرعية في 26 مارس 2015 اي بعد سته اشهر من اجتياح الانقلابيين للعاصمة صنعاء وإعلان الحرب على الشعب ومؤسسات الدولة ".



واكد المخلافي ان الحكومة تريد السلام وتعمل كل ما بوسعها لتحقيقة..مستعرضاً مسيرة المشاورات من جنيف بسويسرا ثم بييل وبعدها الكويت وكيف تعاملت الحكومة بمسؤلية مع كل المقترحات التي قدمت من الامم المتحدة وقدمت تنازلات من اجل السلام ووقف نزيف الدم وانهاء معاناة اليمنيين الا ان الانقلابيين اهدروا تلك الفرص واستمروا في خطوات تصعيدية لا تؤدي إلا الى مزيدا من العنف والتحدي للشعب والمجتمع الدولي .



ولفت وزير الخارجية الى طبيعة الحرب التي تجري بين قوى انقلابية متمردة ومتطرفة دينياً وعنصرية ومناطقية ومدعومة خارحياً من إيران كطرف وحكومة شرعية معترف بها دولياً ويقف الشعب إلى جانبها ويساعدها التحالف العربي كطرف ثاني ..مؤكداً ان مايروج له عن حرب بين اليمن ودوّل الخليج العربي وفِي مقدمتها المملكة العربية السعودية غير صحيح البته ويحمل مغالطة كبيرة وتستر على جريمة الانقلاب والتدخل الإيراني ويهدر تضحيات الشعب اليمني والشرعية الوطنية والإقليمية والعربية والدولية التي تستند لها الحكومة اليمنية والتحالف العربي في مواجهة الانقلاب.



وأكد المخلافي ان عام 2017 سيكون عام السلام وإنهاء الانقلاب والحكومة تعمل في المرحلة الحالية على تعزيز المساعدات الانسانية وإنعاش الاقتصاد وإعادة اعمار المناطق المحررة وإستكمال تحرير ما تبقى والعمل مع المجتمع الدولي من اجل تحقيق السلام .



من جهتهم عبر الطلاب عن تضامنهم مع الشعب اليمني في محنته..مؤكدين انهم سيعملون في أبحاثهم العلمية على أظهار الحقيقة والتوضيح للرأي العام بما جرى ويجري في اليمن متمنين لليمن السلام في القريب العاجل .

المزيد في أخبار وتقارير وزير الخارجية يستعرض الاوضاع السياسية خلال استقباله طلاب من جامعة هارفرد الأمريكية إستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليوم بمقر السفارة اليمنية بالرياض مجموعة من طلاب جامعه هارفرد الامريكية الذي قدموا لدراسة الاوضاع في اليمن .وحيا نائب رئيس مدير أمن عدن :خسارتنا لا تعوّض بفقدان الشهيد القائد عمر سعيد الصبيحي بعث مدير أمن عدن اللواء شلال علي شايع ببرقية عزاء ومواساة الى شعب الجنوب قاطبة وذوي الشهيد القائد "العميد الركن عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم "خاصة نقابة عمّال بترومسيلة توجه رسالة لرئيس الوزراء بن دغر ووزير الخدمة المدنية والتأمينات جباري وجهت رئاسة نقابة عمال بترومسيلة رسالة إلى الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء وإلى الأستاذ عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدنية