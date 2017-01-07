مصادر طبية : وصول جثث شهداء وجرحى من مواجهات باب المندب إلى مستشفى الجمهورية بعدن
طواقم طبية امام مستشفى الجمهورية التعليمي يوم السبت -عدن الغد
السبت 07 يناير 2017 05:51 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قالت مصادر طبية ان جثث 8 شهداء من ضحايا مواجهات جبهة باب المندب يوم السبت وصلوا إلى عدن .
وبحسب المصادر في مشفى الجمهورية التعليمي لعدن الغد فقد وصلت 8 جثث لشهداء و 12 جريح جراء مواجهات باب المندب .
وباشرت طواقم طبية علاج الجرحى .
تعليقات القراء
239068
[1] وهل المحصلة تستحق هذه التضحيات؟
السبت 07 يناير 2017
نجيب الخميسي | عدن
اول اخبار تحرير منطقة ذباب تحدثت عن شهيدين فقط وفي خبر منفصل تم الاعلان عن مقتل عميد بالجيش وهذا الخبر يتحدث عن ثمانية شهداء على الاقل.. رحمة الله على الشهداء ودعاؤنا بالشفاء العاجل للجرحى.. ولكن.. بتنا نعلم أن معظم الجبهات قد اصبحت مجرد جبهات تخفيف ضغط عن جيش الشرعية في صنعاء ويقتل من يقتل فيها فالمهم هو االاستمرار بافتعال مناوشات لاستنزاف العدو وارباكه في مختلف الجبهات.. نتمنى على الاقل ان يكون هذه الانتصار مؤكد وثابت وان لا نتفاجأ بعدها بان القوات اضطرت للانسحاب بسبب تخاذل او قلة الدعم وان تضحيات الابطال قد ضاعت هباء..
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
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