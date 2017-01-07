اقتحام مسلح لنقابة التدريس بعد إضراب شامل عم جامعة صنعاء

مقاعد الدراسة خالية من الطلاب والطالبات بعد الإعلان عن الاضراب من يوم السبت - عدن الغد

اقدم عدد من المسلحين على اقتحام مقر نقابة اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء عصر يوم السبت .

وبحسب مصدر في النقابة فقد اقتحم 4 مسلحين مقر النقابة اثناء تواجد اعضاء الهيئة الادارية بالمقر ، بحجة وجود طاقم لقناة تلفزيونية في المقر.

وقد عبر مصدر في النقابة عن استنكاره الشديد للحادثة ، معتبرا ان ذلك يأتي في سياق الترهيب لإثناء النقابة عن الدفاع عن حقوق اعضاءها .

مؤكدا عزم النقابة وتصميمها على تنفيذ برنامجها التصعيدي للمطالبة بحقوق اعضاءها وعلى رأس هذه الحقوق الراتب ، وقد بدأ يوم السبت تدشين المرحلة الثالثة من هذا البرنامج بالإضراب الشامل.

واستجابة لدعوة نقابة التدريس نفذ اعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء صباح اليوم اضرابا شاملا احتجاجا على عدم صرف الرواتب للشهر الرابع على التوالي.

وجاء هذه الاضراب كمرحلة ثالثة أقرتها نقابة التدريس بجامعة صنعاء ضمن برنامج تصعيدي بدأ تنفيذه الأسبوع الماضي بتعليق الشارات كمرحلة أولى والاضراب الجزئي كمرحلة ثانية.

ونفذت الهيئة الادارية صباح اليوم زيارة ميدانية لكافة كليات الكافة للالتقاء باعضاء هيئة التدريس الملتزمين بالإضراب.

وقد عبرت الهيئة الادارية عن شكرها لأعضاء هيئة التدريس الملتزمين بالإضراب ، مشيدة بوعيهم النقابي لانتزاع حقوقهم وفي مقدمتها حق الراتب.

وفي هذا السياق وجه رئيس النقابة الدكتور محمد الظاهري رسالة لأعضاء هيئة التدريس بالتزامن مع تدشين الاضراب الشامل ، أكد فيها على الصمود وعدم الخوف من الاتهامات والتهديدات.

وخاطب الظاهري في منشور له على صفحته على " الفيس بوك " ردا على الاتهامات التي توجه للنقابة : يقولون عنَّا بأنَّا نخون الوطن !! ألا أيها المتخمون .. المترفون تبًا لكم ! ألستم حكامنا.. أحزابنا.. حركاتنا ! فلتذهبوا.

وناشد الظاهري زملائه بالصمود وعدم الخنوع ، قائلا سنحيا حياة الكرام الأباة, ولن نخذل الأهل والجمع, فلتعلموا ، ولن نحني لغير الإله ؛ هو الحقُ والعدلُ والمنتقم.ِ

هذا وسيواصل اعضاء هيئة التدريس اضرابهم الشامل حتى تحقيق كافة مطالبهم وعلى رأسها صرف الرواتب المتأخرة منذ 4 أشهر.

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