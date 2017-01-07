عاجل : استشهاد قائد عسكري جنوبي بارز بمعارك باب المندب
السبت 07 يناير 2017 04:41 مساءً
باب المندب((عدن الغد)) خاص:
باب المندب((عدن الغد)) خاص:
قالت مصادر ميدانية بجبهة باب المندب ان قائدا عسكريا جنوبيا بارزا استشهد في مواجهات يوم السبت .
وبحسب المصادر فقد استشهد العميد ركن عمر سعيد الصبيحي وهو قائد اللواء ثالث حزم في المواجهات التي دارت مع ميليشيا جماعة الحوثي بمنطقة ذوباب .
والصبيحي هو احد قيادات الحراك الجنوبي
واصيب الصبيحي برصاص قناص خلال عملية تطهير مدينة ذوباب .
ونقل الصبيحي إلى مستشفى ميداني قريب لكنه توفي متأثرا بجراحه .
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