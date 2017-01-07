جهود سياسية قادها الشيخ عباس صنيج تفضي إلى توحيد الجالية الجنوبية بالسعودية

صورة من الفعالية يوم الجمعة -عدن الغد

بتوجيه من الشيخ عباس صنيج الشاعري رئيس الجالية الجنوبية بالمملكة العربية السعودية والخليج العربي أقامت الجالية الجنوبية بحفر الباطن أمسية حاشدة بالزخم الثوري في افتتاح الجالية الجنوبية مساء الجمعة .

واستهل اللقاء بآيات من الذكر الحكيم ثم يليه قصائد من الشعر الترحيبية للدكتور فهد الشليمي .

و القى رئيس الجالية الجنوبية في حفر الباطن الأستاذ خضر الصلاحي اليافعي كلمة اللقاء تقدم بالشكر لجميع الضيوف التي حضرت هذا اللقاء من رؤساء الجاليات الجنوبية بالمملكة والخليج

ورحب ترحيب خاص بالدكتور فهد الشليمي وأردف في كلمته إن شعب الجنوب اثبت بأنه ذات سيادة فيما يقدمه من تضحيات جسيمه في محاربة الإرهاب وقوى الظلام العفاشي.

وحث على بناء التكاتف والتلاحم ونبذ العنصرية المقيتة ورفع مستوى الدعم للجالية الجنوبية بحفر الباطن في جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والإعلامية.

ومن ثم القى الدكتور فهد الشليمي كلمة حث فيها على توحيد الصف الجنوبي والوقوف بجانب هادي بكل ما يقوم به من بناء الدولة وترتيبها والعمل على بناء مؤسساتها والتكاتف ضد من يزرعون الفتن في أوساط الشارع الجنوبي وقدم شكره للأمن السعودي في حفر الباطن الذي سهل هذا اللقاء وعمل على تامين قاعة اللقاء وإعطانا الفرصة في الاجتماع والتعبير عن خاطر أبناء الجنوب ..

والقى ممثل وفد أبناء الجنوب الذين حضروا من مملكة البحرين انيس السعيدي كلمه مختصره حيث تقدم بالشكر للدكتور فهد الشليمي على حضوره هذه الأمسية الجنوبية وتقدم بالشكر للجنة المنظمة لهذا اللقاء .

وشكر رئيس الجالية الجنوبية بالمملكة العربية السعودية والخليج الشيخ عبدالله الحضرمي الجنة المنظمة لهذه الفعالية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال للوفد القادم من المنطقة الشرقية الذي تكلل بالود والإخاء والتعارف فيما بين أبناء الجنوب العربي كافه

وقد تتقدم الجالية الجنوبية بحفر الباطن بالشكر والتقدير لرجال امن المملكة في حفر الباطن على تسهيل إقامة هذه الفعالية وتتقدم بالشكر الجزيل لمحافظ محافظة حفر الباطن وكافة رجال الامن والبحث الذين سهلوا لنا هذا اللقاء .

وبهذا اللقاء الختامي الذي اختتم بالحفل والتكريم للدكتور فهد الشليمي قدمت الجالية الجنوبية بحفر الباطن درع تذكاري للدكتور فهد الشليمي لما يقوم به من دعم القضية الجنوبية والوقوف معها.

وكما قدمت الجالية الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية هديه مقدمه من الشيخ عبدالعزيز محسن حسين حيث سلمها الأستاذ فضل عبدالله شايف ..

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