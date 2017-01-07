مفكر خليجي يدعو دول بلاده لتشكيل ميليشيات مسلحة للدفاع عن اراضيها

طالب المفكر الكويتي الشهير الدكتور عبد الله النفيسي قادة دول مجلس التعاون الخليجي بإشراك شعوبهم في الدفاع عن أوطانهم أمام الغطرسة الايرانية وتحركات الميليشيات الشيعة التي تهدد باقتحام بعد مناطق الخليج.

وقال النفيسي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها “وطن”.. ” مطلوب إشراك شعوب دول التعاون في الدفاع عن أوطانها إما عبر نظام للتجنيد الإجباري أو عبر تشكيل ميليشيات تطوعيه يتم نثرها على الحدود “.

وكان النفيسي أطلق تغريدات مشابهة قبل أيام طالب خلالها بتشكيل ميليشيات عربية لمواجهة الميليشيات الشيعة التي تقاتل أهل السنة في العراق وسوريا واليمن وتهدد دول الخليج.

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