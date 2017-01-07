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حصري -مسئول حكومي : جزء من المبالغ التي طبعت في روسيا ستذهب إلى صنعاء

السبت 07 يناير 2017 02:39 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال مسئول حكومي بارز في الحكومة الشرعية اليمنية ان جزء من المبالغ التي طبعت في روسيا ستذهب إلى العاصمة اليمنية صنعاء وستودع بمقر البنك المركزي اليمني في صنعاء .

واكد المسئول في حديث خاص لصحيفة "عدن الغد" ان الإفراج الروسي عن المبالغ اليمنية جاء بعد اتفاق رعته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا وتضمن الاتفاق على ان لا تذهب كل المبالغ إلى الحكومة الشرعية .

واشار المسئول الذي طلب عدم الاشارة إلى هويته إلى ان الحكومة الشرعية طلبت الا يكون هذا الاتفاق معلنا وان تتولى هي الحديث عن صرف المرتبات .

وقال المسئول ان الاموال التي طبعت في روسيا كانت جاهز قبل أشهر لكن آلية توزعيها حالت دون إيصالها إلى اليمن مشيرا إلى ان الامريكان مارسوا ضغوطا على الحكومة الشرعية فيما يخص توزيع هذه الاموال .

واشار إلى ان المفاوضات بخصوص توزيع هذه الاموال المطبوعة التزاما من الطرفين المتحاربين في اليمن الا يتم استخدامها في عمليات قتالية .

ووصلت يوم الجمعة إلى عدن 200 مليار ريال يمني وهي جزء من كمية من الاموال وقدرها 400 مليار ريال طبعت في روسيا.


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حصري -مسئول حكومي : جزء من المبالغ التي طبعت في روسيا ستذهب إلى صنعاء
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