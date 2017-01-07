صورة تختزل معاناة محافظة ابين لعقود

قمة الغباء وعدم الإدراك بل والخيانة أن نجد شخصاً اليوم يردد عبارة سلام الله على عفاش فمهما كانت الظروف و مهما
لست ضد الاصلاح .. رغم أنني (ذات يوم تمنيت أن يكون هذا الحزب أول من يخرج عن ثوب المؤتمر الشعبي العام و يستفيد من
الشخص الاول: يا اخي اشتي اعرف ايش هو لغز الكهرباء في عدن؟؟ ايش هي الحكاية الكهرباء..
الثاني؟ لغز الكهرباء
وصلتني هذا الاسبوع .. اتصالات كثيرة من متقاعدين ومتقاعدات .. ومن اسر عدنية .. من اللي يستلموا مشاهراتهم عبر
منذ قرابة شهرين شرَعَ حزب الإصلاح اليمني - ومعه شُـلة جنوبية نفعية - عبر آلتَـيه الإعلامية والسياسية المتمثلة
يبعث إليّ بصوره عبر مقاطع فيديو وهو يتنقل بسيارته من حي الشيخ عثمان إلى التواهي في مدينة عدن الساحرة وخلفية
ستنتهي الحرب الأهلية في اليمن بعد أن يكون اليمنيون قد أحالوه إلى أطلال بلد مدمر على كافة المستويات لكن
ليس مجرد صوت يا عمار، بل خرير ساقية تنحدر من أعالي الفردوس، صوتك أكثر من غنائي، أكبر من دهشة، و أقرب من وشوشات
لم يكن ارتفاع سعير (عفاش) وغضبه المتواصل يعبر عن حالة نفسية مستقرة في أسواء الحالات المرعبة التي تحاصره
نظرا لرفض روسيا طبع مبالغ نقدية جديدة لسلطة الحوثي لعدم توفر غطاء نقدي من العملة الأجنبية أوالذهب أو وديعة
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