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صورة تختزل معاناة محافظة ابين لعقود

السبت 07 يناير 2017 01:46 مساءً
زنجبار ((عدن الغد)) خاص:

اختزلت صورة بثها صحفيون محليون معاناة محافظة ابين جنوب اليمن وربما تكون لعقود سابقة .

وتظهر الصورة مسئولين في السلطة المحلية بينهم محافظ المحافظة وهم يعقدون اجتماعا جلوسا على الارض امام مبنى حكومي دمرته غارات جوية خلال الحرب الاخيرة .

وتم تداول هذه الصورة على نطاق واسع وكتب مدونون عنها بانها تمثل الحالة البائسة التي وصل إليها حال محافظة ابين .

وتعاني محافظة ابين غيابا للسلطات منذ اعوام وضعفا للخدمات الحكومية .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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