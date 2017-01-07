صورة لبطائق الهوية التي تم العثور عليها بمعسكر البقع وتظهر فيها بطائق خاصة باعضاء من حزب الاصلاح

قال مقاتلون جنوبيون باتوا يسيطرون على اجزاء من محافظة صعدة شمال اليمن انهم عثروا خلال عملية تقدم تمكنوا من تحقيقها مؤخرا على بطائق عسكرية واخرى حزبية تعود لاعضاء من حزب التجمع اليمني للإصلاح .

وقال المقاتلون ان البطايق تعود لاشخاص يعتقد انهم كانوا يرابطون داخل المعسكر قبل ان ينسحبوا منه لاحقا .

ونشر عدد من المقاتلين صورا لبطائق الهوية الخاصة بالافراد المنتمين لحزب الاصلاح .

وتحدثت تقارير سابقة عن تحول مئات المنتمين إلى حزب الاصلاح للقتال إلى جانب قوات الحوثي وصالح خلال الاشهر الماضية .

المزيد في أخبار وتقارير صورة تختزل معاناة محافظة ابين لعقود اختزلت صورة بثها صحفيون محليون معاناة محافظة ابين جنوب اليمن وربما تكون لعقود سابقة . وتظهر الصورة مسئولين في السلطة المحلية بينهم محافظ المحافظة وهم يعقدون مقاتلون جنوبيون : عثرنا على بطائق عسكرية واخرى حزبية لاعضاء من حزب الاصلاح بمعسكر البقع بصعدة قال مقاتلون جنوبيون باتوا يسيطرون على اجزاء من محافظة صعدة شمال اليمن انهم عثروا خلال عملية تقدم تمكنوا من تحقيقها مؤخرا على بطائق عسكرية واخرى حزبية تعود تشييع جثمان الشهيد اليافعي بمنطقة الحنينية البحرينية وسط حضور رسمي وشعبي غفير شُيّع عصر الجمعة الموافق 06 يناير 2017م جثمان الشهيد/ عبد السلام سيف الجريري اليافعي، إلى مثواه الأخير في مقبرة الحنينية بالمحافظة الجنوبية بمملكة البحرين، والذي

تعليقات القراء





