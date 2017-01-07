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مقاتلون جنوبيون : عثرنا على بطائق عسكرية واخرى حزبية لاعضاء من حزب الاصلاح بمعسكر البقع بصعدة

صورة لبطائق الهوية التي تم العثور عليها بمعسكر البقع وتظهر فيها بطائق خاصة باعضاء من حزب الاصلاح
السبت 07 يناير 2017 12:10 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال مقاتلون جنوبيون باتوا يسيطرون على اجزاء من محافظة صعدة شمال اليمن انهم عثروا خلال عملية تقدم تمكنوا من تحقيقها مؤخرا  على بطائق عسكرية واخرى حزبية تعود لاعضاء من حزب التجمع اليمني للإصلاح .

وقال المقاتلون ان البطايق تعود لاشخاص يعتقد انهم كانوا يرابطون داخل المعسكر قبل ان ينسحبوا منه لاحقا .

ونشر عدد من المقاتلين صورا لبطائق الهوية الخاصة بالافراد المنتمين لحزب الاصلاح .

وتحدثت تقارير سابقة عن تحول مئات المنتمين إلى حزب الاصلاح للقتال إلى جانب قوات الحوثي وصالح خلال الاشهر الماضية .

 

 


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تعليقات القراء
239014
[1] لا تتعجلوا في الحكم يجب التدقيق
السبت 07 يناير 2017
فارس | عدن
اتركوا العجلة وتانوا في اعطاء الاخبار التي لا تفيد المعركة ولا المهمة؟ ليس معقولاً ان يترك المقاتل هويته الا اذا هو قتيل؟ اما ان يتركوا تلك الوثائق فالامر يحتاج تامل كون المخلوع بارع في اثارة الفتن والمشاكل ومصارعة الثيران؟ لابد من تحديد مكان وجود تلك الهويات؟ ان كانت بموقع سكن اوغيره فالامر مشكوك فيه اما اذا كانت بحوزة من قتل بالمعارك فالامر صحيح.

239014
[2] الأوامر سارية المفعول...وهو السر
السبت 07 يناير 2017
علاء | عدن
فقادتهم في السجون وقيادات المقاومه منهم البكري في عدن والعراده في البيضا وغيرهم كثير وصور تعذيبهم المذل تملاء صفحات الجعابره وماهو السر في الهجمه الاعلاميه المتزامنه في هذا الوقت ..ولكن سر التزامن هذه كشفتوه بمبالغتكم الغير مدروسه...العبوها صح..كي نصدق..فمن اراء واتجاهات الى اخبار الى اختيار محرر ..واذا برئناكم من هذه التهمه ..فهل نسيتم مكر المخلوع ليعطيكم ماتريدوه فيضرب هذا وبذاك وتلتقي مصالح الحوثي وعفاش وجعابرة ايران..والله من وراء القصد...تحياتي



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