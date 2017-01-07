MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 07 يناير 2017 12:17 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير تشييع جثمان الشهيد اليافعي بمنطقة الحنينية البحرينية وسط حضور رسمي وشعبي غفير
أخبار وتقارير

تشييع جثمان الشهيد اليافعي بمنطقة الحنينية البحرينية وسط حضور رسمي وشعبي غفير

السبت 07 يناير 2017 12:03 مساءً
(عدن الغد) خاص:

شُيّع عصر الجمعة الموافق 06 يناير 2017م جثمان الشهيد/ عبد السلام سيف الجريري اليافعي، إلى مثواه الأخير في مقبرة الحنينية بالمحافظة الجنوبية بمملكة البحرين، والذي استشهد يوم الأحد الماضي الموافق 01 يناير 2017م أثناء محاولة تصديه للهجوم اﻹرهابي الذي تعرض له مركز الإصلاح والتأهيل في منطقة "جو" بالمملكة.

وقد حضر التشييع حشد غفير من أبناء مملكة البحرين والمقيمين في المملكة، وكان في مقدمة المشيّعين:

ـ سعادة الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية.

ـ سعادة رئيس الأمن العام اللواء/ طارق بن حسن الحسن.

ـ سعادة قائد قوة الأمن الخاصة العميد/ عبد الله بن محمد الزايد.

ـ سعادة نائب قائد قوة الأمن الخاصة العميد/ وليد بن عبد الله الشامسي.

وعدد من ضباط وأفراد وزارة الداخلية بالمملكة.

كما حضر عدد من أعضاء مجلس النواب منهم:

ـ نائب رئيس مجلس النواب اﻷستاذ/ عبد الحليم مراد

ـ النائب البرلماني اﻷستاذ/ إبراهيم جمعة الحمادي

ـ النائب البرلماني / عبد الرحمن راشد بو مجيد

وعدد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والإعلامية في المملكة.

كما حضر التشييع أيضا سعادة السفير اليمني لدى مملكة البحرين الدكتور/ علي حسن الأحمدي، ونائبه سعادة اﻷستاذ/ حسن مسعود بن مجلي.

وقد عبّرت الشخصيات القيادية الحاضرة عن تعازيهم الحارة وعظيم مواساتهم ﻷسرة الشهيد وكل عائلة بني يافع بالمملكة، وتحدثوا بإعجاب شديد عن مناقب الشهيد وبسالته وشجاعته وتفانيه وإخلاصه في الدفاع عن أمن المملكة ودعوا الله أن يتقبّله مع الشهداء والصديقين.

من جانبها شكرت أسرة الشهيد جميع الحاضرين على كرم حضورهم وصدق مشاعرهم وعبرت عن افتخارها واعتزازها بإبنها البطل الذي وقف في وجه عناصر التخريب والإرهاب بكل شجاعة وصلابة، وقال والد الشهيد بأنهم جميعاً هو وبقية أبنائه مستعدون للاستشهاد في سبيل الله وفي سبيل أمن وعزة وكرامة مملكة البحرين.

 

حفظ الله مملكة البحرين وتغمد الشهيد بواسع رحمته وأسكنه الفردوس الأعلى.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

*من علي بن محمد اليافعي


المزيد في أخبار وتقارير
مقاتلون جنوبيون : عثرنا على بطائق عسكرية واخرى حزبية لاعضاء من حزب الاصلاح بمعسكر البقع بصعدة
قال مقاتلون جنوبيون باتوا يسيطرون على اجزاء من محافظة صعدة شمال اليمن انهم عثروا خلال عملية تقدم تمكنوا من تحقيقها مؤخرا  على بطائق عسكرية واخرى حزبية تعود
تشييع جثمان الشهيد اليافعي بمنطقة الحنينية البحرينية وسط حضور رسمي وشعبي غفير
شُيّع عصر الجمعة الموافق 06 يناير 2017م جثمان الشهيد/ عبد السلام سيف الجريري اليافعي، إلى مثواه الأخير في مقبرة الحنينية بالمحافظة الجنوبية بمملكة البحرين، والذي
بعد منعها دعم اللواء 19 ببيحان وسقوط مواقع بيد الحوثي ..جهات اصلاحية تسعى لربط قيادات من الحراك الجنوبي ببيحان بالحوثيين
قالت مصادر في الحراك الجنوبي ان قيادات اصلاحية ووسائل إعلام تابعة لها حاولت خلال الايام القليلة الماضية التغطية على فضيحة منع أي إمدادات لقوات اللواء 19 ببيحان وهو




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
مصدر حكومي : الاموال الحكومية التي طبعت في روسيا وصلت إلى عدن
افتتاح مول ضخم بصنعاء المحاصرة وعدن المحررة لايزال مولها الوحيد مغلق (مصور)
وفاة شاب أثناء تأديته لصلاة الفجر بأحد مساجد مديرية البريقة
شايع يؤدي صلاة الجمعة مع أهالي القلوعة
اغلاق خط الطريق البحري بعدن
مقالات الرأي
لست ضد الاصلاح .. رغم أنني (ذات يوم تمنيت أن يكون هذا الحزب أول من يخرج عن ثوب المؤتمر الشعبي العام و يستفيد من
الشخص الاول: يا اخي اشتي اعرف ايش هو لغز الكهرباء في عدن؟؟ ايش هي الحكاية الكهرباء..   الثاني؟ لغز الكهرباء
وصلتني هذا الاسبوع .. اتصالات كثيرة من متقاعدين ومتقاعدات .. ومن اسر عدنية .. من اللي يستلموا مشاهراتهم عبر
منذ قرابة شهرين شرَعَ حزب الإصلاح اليمني - ومعه شُـلة جنوبية نفعية - عبر آلتَـيه الإعلامية والسياسية المتمثلة
يبعث إليّ بصوره عبر مقاطع فيديو وهو يتنقل بسيارته من حي الشيخ عثمان إلى التواهي في مدينة عدن الساحرة وخلفية
  ستنتهي الحرب الأهلية في اليمن بعد أن يكون اليمنيون قد أحالوه إلى أطلال بلد مدمر على كافة المستويات لكن
ليس مجرد صوت يا عمار، بل خرير ساقية تنحدر من أعالي الفردوس، صوتك أكثر من غنائي، أكبر من دهشة، و أقرب من وشوشات
لم يكن ارتفاع سعير (عفاش) وغضبه  المتواصل يعبر عن  حالة نفسية مستقرة في أسواء الحالات المرعبة التي تحاصره
نظرا لرفض روسيا طبع مبالغ نقدية جديدة لسلطة الحوثي لعدم توفر غطاء نقدي من العملة الأجنبية أوالذهب أو وديعة
أثارت التحضيرات المكثفة  التي تجري  هذه الأيام   لعقد المؤتمر الجامع الحضرمي ردود أفعال كثيرة
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
أفراح آل السقاف " الصنمبل " بسيئون
شكر وعرفان
وفيات
قبيلة يافع وجموع من المواطنين والقيادات الأمنية تشيع الشهيد عبدالسلام اليافعي بالبحرين
صبراً آل باغريب

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017