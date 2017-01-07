تشييع جثمان الشهيد اليافعي بمنطقة الحنينية البحرينية وسط حضور رسمي وشعبي غفير

شُيّع عصر الجمعة الموافق 06 يناير 2017م جثمان الشهيد/ عبد السلام سيف الجريري اليافعي، إلى مثواه الأخير في مقبرة الحنينية بالمحافظة الجنوبية بمملكة البحرين، والذي استشهد يوم الأحد الماضي الموافق 01 يناير 2017م أثناء محاولة تصديه للهجوم اﻹرهابي الذي تعرض له مركز الإصلاح والتأهيل في منطقة "جو" بالمملكة.

وقد حضر التشييع حشد غفير من أبناء مملكة البحرين والمقيمين في المملكة، وكان في مقدمة المشيّعين:

ـ سعادة الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية.

ـ سعادة رئيس الأمن العام اللواء/ طارق بن حسن الحسن.

ـ سعادة قائد قوة الأمن الخاصة العميد/ عبد الله بن محمد الزايد.

ـ سعادة نائب قائد قوة الأمن الخاصة العميد/ وليد بن عبد الله الشامسي.

وعدد من ضباط وأفراد وزارة الداخلية بالمملكة.

كما حضر عدد من أعضاء مجلس النواب منهم:

ـ نائب رئيس مجلس النواب اﻷستاذ/ عبد الحليم مراد

ـ النائب البرلماني اﻷستاذ/ إبراهيم جمعة الحمادي

ـ النائب البرلماني / عبد الرحمن راشد بو مجيد

وعدد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والإعلامية في المملكة.

كما حضر التشييع أيضا سعادة السفير اليمني لدى مملكة البحرين الدكتور/ علي حسن الأحمدي، ونائبه سعادة اﻷستاذ/ حسن مسعود بن مجلي.

وقد عبّرت الشخصيات القيادية الحاضرة عن تعازيهم الحارة وعظيم مواساتهم ﻷسرة الشهيد وكل عائلة بني يافع بالمملكة، وتحدثوا بإعجاب شديد عن مناقب الشهيد وبسالته وشجاعته وتفانيه وإخلاصه في الدفاع عن أمن المملكة ودعوا الله أن يتقبّله مع الشهداء والصديقين.

من جانبها شكرت أسرة الشهيد جميع الحاضرين على كرم حضورهم وصدق مشاعرهم وعبرت عن افتخارها واعتزازها بإبنها البطل الذي وقف في وجه عناصر التخريب والإرهاب بكل شجاعة وصلابة، وقال والد الشهيد بأنهم جميعاً هو وبقية أبنائه مستعدون للاستشهاد في سبيل الله وفي سبيل أمن وعزة وكرامة مملكة البحرين.

حفظ الله مملكة البحرين وتغمد الشهيد بواسع رحمته وأسكنه الفردوس الأعلى.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

*من علي بن محمد اليافعي