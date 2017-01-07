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قائد المنطقة العسكرية الرابعة : تلقينا أسلحة نوعية وسنواصل عمليات تحرير ماتبقى من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وصالح

السبت 07 يناير 2017 10:52 صباحاً
الشرق الاوسط

قال قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن " فضل حسن " أن قوات الجيش الوطني تلقت دعما عسكريا جديدا من قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية إلى اليمن .

وأكد اللواء " حسن " في تصريحات لصحيفة " الشرق الأوسط السبت " إن ذلك الدعم يتمثل في وصول أسلحة حديثة ومتنوعة، مشيرا إلى أن هذه الأسلحة ستساعد الجيش في تنفيذ خططه للمرحلة المقبلة والمتمثلة في عملية التقدم باتجاه المناطق الشمالية وتطهير ما تبقى من مدن تحتمي فيها بعض الجيوب التابعة لميليشيا الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وأشار قائد المنطقة الرابعة التي تشمل ( عدن - أبين - لحج - الضالع - تعز ) إلى أن الوضع العسكري الراهن للانقلابيين وما تعيشه من تفكك في الجبهات وسوء إدارة المعارك، سيساعد الجيش في تنفيذ خطط تحرير المدن المعتمدة على الهجوم والمباغتة بشكل سريع، وخصوصا بعد أن تملك الجيش أسلحة نوعية تمكن أفرادها وقياداتها الميدانيين من إنجاز المهام بدقة عالية.

 وأضاف اللواء " حسن " إن الجيش يسير بثبات على الجبهات كافة، ومن ذلك التقدم في تعز، وما حققته المقاومة من فتح جبهات جديدة، موضحا أن هذه الانتصارات ستدفع خلال الأيام القليلة المقبلة لتقدم الجيش بشكل كبير نحو المدينة من محاور متعددة لتحريرها بشكل كبير".

وأضاف " أن هناك اجتماعات دائمة لقيادات الجيش، لرصد جميع التحركات على الأرض والتعامل معها بشكل سريع ومباشر يمكن قيادات المدينة من تنفيذ مهامها العسكرية دون انعكاسات جانبية أو تراجع في المواجهات، وهو ما سيتحقق في محافظتي "أبين، ولحج" بتنويع الضربات العسكرية لما تبقى من جيوب الحوثيين، ومن ثم تنفيذ أعمال التطهير التي لن تتجاوز عدة أيام من التحرير الكامل للمدينة , حسب وصفه .


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