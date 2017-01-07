الكلدي يدعو لإحياء ذكرى التصالح والتسامح والتمسك بحق شعب الجنوب

دعا الناشط الجنوبي عبدالباري الباركي الكلدي ابناء الجنوب لاحياء ذكرى فعالية التصالح والتسامح والتمسك بحق شعب الجنوب وخياره في التحرير والاستقلال معتبرا" ان مثل هذه الذكرى تعد مهمه في تاريخ الثورة الجنوبية لترسيخ مبدا التصالح والتسامح والتعهد على المضي قدما" خلف ماضحى لاجله خيرة ابناء الوطن . معتبرا" احياء الفعالية وفاء" لتضحيات الشهداء والجرحى والاسرى والمعاقين في سبيل الحرية والكرامة

وقال الكلدي :"ان احياء فعالية 13يناير 2017م تعد من اهم الفعاليات التي يجب انجاحها لتكون رسالة لكل من تسول له نفسه اللعب بوتر المناطقية وكسر شوكة من يتربص ويتأمل بزرع سياسة فرق تسد بين ابناء الجنوب حيث وان شعب الجنوب استطاع انتزاع حقه من براثن الاسد بالرغم من شحة امكانياته وتوحيد جهوده انطلاقا" من مبدا حبه لوطنه والتي هي بالنسبة له ايمان وعقيده راسخه فكيف. لمثل من يؤمن بكل هذا ووهب النفس رخيصة لاجل وطنه لا لاجل منطقته او قبيلته ان يتأثر. ببعض تلك العراقيل التي توضع في طريقه وزرع الفتنه بين ابناء الوطن الواحد فمن استطاع الثبات على كل تلك المصاعب يستطيع ان يتخطى اي عقبات او عراقيل توضع في طريقه لتحقيق حلم شعب بأكمله من المهره الى باب المندب. وليس حلم قبيلة او منطقه او فصيل بعينها".

مضيفا" انه سيفشل من يحاول ان يحور صراعات القادة الى صراع بين ابناء وطن والزج بهم في اتون حرب اهليه".

وفي ختام تصريحه ناشد القيادات المحلية بعدن الى العمل بروح المسؤولية الوطنية لتوحيد كافة فصائل المقاومة الجنوبية والمكونات السياسية لتحقيق ما ضحى لاجله شعب الجنوب.