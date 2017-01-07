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قوات المقاومة والجيش الوطني تتقدم بمنطقة باب المندب

السبت 07 يناير 2017 10:28 صباحاً
باب المندب((عدن الغد)) خاص:

تقدمت قوات المقاومة والجيش الوطني يوم السبت بجبهة باب المندب بحسب ما افاد مصدر ميداني لعدن الغد.

وقال المصدر ان قوات المقاومة شنت هجوما مساء الجمعة واستمر حتى ساعات الصباح الاولى وانتهى بدخول مدينة ذباب الساحلية بباب المندب واسقاط جبل الخزان بالقرب من معسكر العمري .

واوضح المصدر ان القوات تواصل تقدمها في هذه المناطق .

 

 


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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