صحفي بحزب صالح يتهم الحوثيين بالتأمر على الجيش
الجمعة 06 يناير 2017 10:14 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:
صنعاء (عدن الغد) خاص:
قال الصحفي في حزب المؤتمر،علي الشعباني،أن وزارة المالية في صنعاء رفضت أن تصرف مخصصات ورواتب وزارة الدفاع .
وفسر الشعباني ذلك بالمؤامرة على الجيش في أشارة للحوثيين .
وتزداد حدة التوترات الاعلامية والمؤسسية بين الحوثيين والمؤتمر في المناطق التي تخضع لسيطرتهم .
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