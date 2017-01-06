MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الجمعة 06 يناير 2017 10:14 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير صحفي بحزب صالح يتهم الحوثيين بالتأمر على الجيش
أخبار وتقارير

صحفي بحزب صالح يتهم الحوثيين بالتأمر على الجيش

الجمعة 06 يناير 2017 10:14 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:

قال الصحفي في حزب المؤتمر،علي الشعباني،أن وزارة المالية في صنعاء رفضت أن تصرف مخصصات ورواتب وزارة الدفاع .

وفسر الشعباني ذلك بالمؤامرة على الجيش في أشارة للحوثيين .


وتزداد حدة التوترات الاعلامية والمؤسسية بين الحوثيين والمؤتمر في المناطق التي تخضع لسيطرتهم .


المزيد في أخبار وتقارير
صحفي بحزب صالح يتهم الحوثيين بالتأمر على الجيش
قال الصحفي في حزب المؤتمر،علي الشعباني،أن وزارة المالية في صنعاء رفضت أن تصرف مخصصات ورواتب وزارة الدفاع . وفسر الشعباني ذلك بالمؤامرة على الجيش في أشارة للحوثيين
الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية واحدة لفعالية التصالح والتسامح الجنوبية بعدن
عقد عصر الجمعة  بمنزل محافظ لحج الدكتور ناصر الخبجي والوكيل علي هيثم الغريب لقاء ضم رؤساء ونواب اللجان التحضيرية بفعالية ذكرى التصالح والتسامح  . وضم اللقاء
تكريم عدد من جرحى المقاومة الجنوبية بالقاهرة
كرمت جامعة الشعوب العربية بالقاهرة يوم الجمعة  عدد من جرحى المقاومة الجنوبية على جهودهم التي بذلت ومن اجل تحرير الجنوب ومكافحة الارهاب, وفي الحفل الذي اقيم بهذه




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
مصدر حكومي : الاموال الحكومية التي طبعت في روسيا وصلت إلى عدن
شايع يؤدي صلاة الجمعة مع أهالي القلوعة
وفاة شاب أثناء تأديته لصلاة الفجر بأحد مساجد مديرية البريقة
افتتاح مول ضخم بصنعاء المحاصرة وعدن المحررة لايزال مولها الوحيد مغلق (مصور)
عدن : تشييع عدد من شهداء قصف صاروخي للحوثيين بباب المندب
مقالات الرأي
لم يكن ارتفاع سعير (عفاش) وغضبه  المتواصل يعبر عن  حالة نفسية مستقرة في أسواء الحالات المرعبة التي تحاصره
نظرا لرفض روسيا طبع مبالغ نقدية جديدة لسلطة الحوثي لعدم توفر غطاء نقدي من العملة الأجنبية أوالذهب أو وديعة
أثارت التحضيرات المكثفة  التي تجري  هذه الأيام   لعقد المؤتمر الجامع الحضرمي ردود أفعال كثيرة
الإنحراف في العقل يؤدّي إلى إنحراف السلوك ، فالإرهاب فكرة منحرفة تؤدي إلى تلك التصرُّفات الدموية .ولقد
للأسف هناك بعض القوى الجنوبية والشمالية تتعامل اليوم مع القيادات الجنوبية، التي شاركت في السلطة كأدوات وليس
(( ثمة من يعتقد أن الدكتور ياسين سعيد نعمان هو فيلسوف المشهد السياسي في اليمن؛ بل و راح يروّج مثل هذا الطرح
والزمن ما تغير بس نخن متغيرين كنا نسميهم أمس الاحتلال واليوم الشرعية وكنا بالأمس نطالب بالتحرير والاستقلال
في اتصال هاتفي مع الأخ د/ فهد الشليمي   صباح هذا اليوم وكالعادة ناقشنا مع الدكتور فهد الشليمي آخر
    ادخلوا المكلا بسلام آمنين.. هذا هو الانطباع الأول الذي يلمسه الزائر لحضرموت وعاصمتها المكلا..وهذا ما
ورقة مقدمة الى حلقة نقاش نظمها مركز عدن للبحوث الاستراتجية و الاحصاء اليوم الخميس 55يناير 2017م في عدن
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
أفراح آل السقاف " الصنمبل " بسيئون
شكر وعرفان
وفيات
قبيلة يافع وجموع من المواطنين والقيادات الأمنية تشيع الشهيد عبدالسلام اليافعي بالبحرين
صبراً آل باغريب

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017