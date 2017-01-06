الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية واحدة لفعالية التصالح والتسامح الجنوبية بعدن

مقالات الرأي

عوض كشميم شتان بين مشروع الرئيس (هادي) ومشروع (عفاش) لم يكن ارتفاع سعير (عفاش) وغضبه المتواصل يعبر عن حالة نفسية مستقرة في أسواء الحالات المرعبة التي تحاصره

محمد الربع بعد إبتكار القرأن الناطق .. قريباً الزلط الإلكترونية نظرا لرفض روسيا طبع مبالغ نقدية جديدة لسلطة الحوثي لعدم توفر غطاء نقدي من العملة الأجنبية أوالذهب أو وديعة

فرج طاحس مرضاة الناس غاية لاتٌدْرَكٌ أثارت التحضيرات المكثفة التي تجري هذه الأيام لعقد المؤتمر الجامع الحضرمي ردود أفعال كثيرة

احمد سميح الأُسرة والمجتمعُ ضدَّ الإرهابِ !!!... الإنحراف في العقل يؤدّي إلى إنحراف السلوك ، فالإرهاب فكرة منحرفة تؤدي إلى تلك التصرُّفات الدموية .ولقد

ياسر اليافعي شركاء لا أدوات! للأسف هناك بعض القوى الجنوبية والشمالية تتعامل اليوم مع القيادات الجنوبية، التي شاركت في السلطة كأدوات وليس

سامي الكاف الرئيس عبدربه منصور هادي و الفيلسوف ياسين سعيد نعمان و الوظيفة العامة ..! (( ثمة من يعتقد أن الدكتور ياسين سعيد نعمان هو فيلسوف المشهد السياسي في اليمن؛ بل و راح يروّج مثل هذا الطرح

عبده المعطري حكامنا اليوم في عدن هم حكام الأمس في صنعاء! والزمن ما تغير بس نخن متغيرين كنا نسميهم أمس الاحتلال واليوم الشرعية وكنا بالأمس نطالب بالتحرير والاستقلال

عبد الرحمن الخضر فهد الشليمي ( شعب الجنوب شعب عظيم ) في اتصال هاتفي مع الأخ د/ فهد الشليمي صباح هذا اليوم وكالعادة ناقشنا مع الدكتور فهد الشليمي آخر