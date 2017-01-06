الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية واحدة لفعالية التصالح والتسامح الجنوبية بعدن
صورة من اللقاء يوم الجمعة -عدن الغد
الجمعة 06 يناير 2017 10:07 مساءً
عدن(عدن الغد) خاص:
عدن(عدن الغد) خاص:
عقد عصر الجمعة بمنزل محافظ لحج الدكتور ناصر الخبجي والوكيل علي هيثم الغريب لقاء ضم رؤساء ونواب اللجان التحضيرية بفعالية ذكرى التصالح والتسامح .
وضم اللقاء الناشطة زهرة صالح ونائبها مصطفى زيد والأخ عمر شيخ ونائبه علي السعيدي والأستاذ باهدى ونائبه فضل عبداللاه .
وبحضور لجنة التوافق ممثلة بالدكتور يحيى شائف الشعيبي والمهندس جمال مطلق وناجي العربي وبعد لقاء استمر لأكثر من أربع ساعات تم التوافق على توحيد اللجان التحضيرية لفعالية ذكرى التصالح والتسامح .
من باسل الراعي
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