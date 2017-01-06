كرمت جامعة الشعوب العربية بالقاهرة يوم الجمعة عدد من جرحى المقاومة الجنوبية على جهودهم التي بذلت ومن اجل تحرير الجنوب ومكافحة الارهاب,

وفي الحفل الذي اقيم بهذه المناسبة والتي تم فيه تكريم عدد من المقاومين في الدول العربية والمراسلين والاعلامين ,,قام رئيس مجلس امناء الجامعة العميد دكتور عصام الشافعي بتكريم الجرحى:

-غانم عبده غانم

-محمد عبدالله العود

-علاء عبدالله البيحاني

وقد عبر الجرحى الجنوبيين عن شكرهم وتقديرهم لهذا التكريم مشيرين بأنه يعد تكريما لكل شهداء وجرحى الجنوب ,

كما كرم بالحفل الصحفي حسن قاسم .

حضر الاحتال السفيرة سميرة العشري والناشطة سهى البغدادي وعدد من امناء الجامعة وابناء الجاليات العربية والمثقفين والإعلاميين.

* من حسن قاسم

المزيد في أخبار وتقارير تكريم عدد من جرحى المقاومة الجنوبية بالقاهرة كرمت جامعة الشعوب العربية بالقاهرة يوم الجمعة عدد من جرحى المقاومة الجنوبية على جهودهم التي بذلت ومن اجل تحرير الجنوب ومكافحة الارهاب, وفي الحفل الذي اقيم بهذه وسط مخاوف من انهيار مفاجئ للحزام الأمني بأبين.. أفراد نقطة أمنية ينسحبون من مواقعهم أنسحب أفراد نقطة أمنية واقعة في الجهة الغربية لمدينة العين عصر يوم الجمعة.. وقالت مصادر مقربة من أفراد النقطة لعدن الغد أن الإنسحاب كان بسبب عدم تلبية مطالب النقطة افتتاح مول ضخم بصنعاء المحاصرة وعدن المحررة لايزال مولها الوحيد مغلق (مصور) افتتح في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الجمعة احد اكبر المولات التجارية الضخمة في حين لاتزال مدينة عدن تعاني اغلاقا قسريا لمولها الوحيد منذ بداية الحرب قبل حوالي عامين