وسط مخاوف من انهيار مفاجئ للحزام الأمني بأبين.. أفراد نقطة أمنية ينسحبون من مواقعهم
نقطة امنية على مداخل مدينة العين عصر يوم الجمعة خالية الوفاض من اي تواجد امني -عدن الغد
الجمعة 06 يناير 2017 07:46 مساءً
زنجبار ((عدن الغد)) خاص:
زنجبار ((عدن الغد)) خاص:
أنسحب أفراد نقطة أمنية واقعة في الجهة الغربية لمدينة العين عصر يوم الجمعة..
وقالت مصادر مقربة من أفراد النقطة لعدن الغد أن الإنسحاب كان بسبب عدم تلبية مطالب النقطة الخاضعة للحزام الأمني بالذخيرة والسلاح، وبعض المستحقات المالية لأفراد الحزام فيها.
تجدر الإشارة إلى أن النقطة تعرضت لهجوم مباغت قبل أيام ترتب عليه بعض الأضرار للعتاد المتواجد فيها،الأمر الذي جعل أفراد النقطة يعلنون إنسحابهم في حال لم يتم توفير كل الضروريات واللوازم القتالية.
إلى ذلك قالت مصادر أخرى أنه يتوقع إنسحابات أخرى من مواقع أخرى لذات الأسباب والمطالب.
وتسود المخاوف من انهيار تجربة الحزام الامني بمحافظة ابين بسبب ضعف القيادة .
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