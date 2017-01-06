MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الجمعة 06 يناير 2017 09:10 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير افتتاح مول ضخم بصنعاء المحاصرة وعدن المحررة لايزال مولها الوحيد مغلق (مصور)
أخبار وتقارير

افتتاح مول ضخم بصنعاء المحاصرة وعدن المحررة لايزال مولها الوحيد مغلق (مصور)

نشرت ادارة المول صورا له وتظهر حالة الازدحام البشرية الكثيفة .
الجمعة 06 يناير 2017 07:38 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:

افتتح في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الجمعة احد اكبر المولات التجارية الضخمة في حين لاتزال مدينة عدن تعاني اغلاقا قسريا لمولها الوحيد منذ بداية الحرب قبل حوالي عامين .

وافتتح في صنعاء يوم الجمعة مول سماء مول بحضور ومشاركة الالاف من المواطنين .

ونشرت  ادارة المول صورا له وتظهر حالة الازدحام البشرية الكثيفة .

وتعاني عدن منذ عامين انعدام أي مول تجاري حقيقي في المدينة عقب مواصلة اغلاق المجمع التجاري المركزي الوحيد فيها "عدن مول".

 


المزيد في أخبار وتقارير
تكريم عدد من جرحى المقاومة الجنوبية بالقاهرة
كرمت جامعة الشعوب العربية بالقاهرة يوم الجمعة  عدد من جرحى المقاومة الجنوبية على جهودهم التي بذلت ومن اجل تحرير الجنوب ومكافحة الارهاب, وفي الحفل الذي اقيم بهذه
وسط مخاوف من انهيار مفاجئ للحزام الأمني بأبين.. أفراد نقطة أمنية ينسحبون من مواقعهم
أنسحب أفراد نقطة أمنية واقعة في الجهة الغربية لمدينة العين عصر يوم الجمعة.. وقالت مصادر مقربة من أفراد النقطة لعدن الغد أن الإنسحاب كان بسبب عدم تلبية مطالب النقطة
افتتاح مول ضخم بصنعاء المحاصرة وعدن المحررة لايزال مولها الوحيد مغلق (مصور)
افتتح في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الجمعة احد اكبر المولات التجارية الضخمة في حين لاتزال مدينة عدن تعاني اغلاقا قسريا لمولها الوحيد منذ بداية الحرب قبل حوالي عامين




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
شايع يؤدي صلاة الجمعة مع أهالي القلوعة
مصدر حكومي : الاموال الحكومية التي طبعت في روسيا وصلت إلى عدن
وفاة شاب أثناء تأديته لصلاة الفجر بأحد مساجد مديرية البريقة
عدن : تشييع عدد من شهداء قصف صاروخي للحوثيين بباب المندب
صدور قرار جمهوري بتعيين نائب ووكلاء ومستشارين في وزارة الاعلام
مقالات الرأي
لم يكن ارتفاع سعير (عفاش) وغضبه  المتواصل يعبر عن  حالة نفسية مستقرة في أسواء الحالات المرعبة التي تحاصره
نظرا لرفض روسيا طبع مبالغ نقدية جديدة لسلطة الحوثي لعدم توفر غطاء نقدي من العملة الأجنبية أوالذهب أو وديعة
أثارت التحضيرات المكثفة  التي تجري  هذه الأيام   لعقد المؤتمر الجامع الحضرمي ردود أفعال كثيرة
الإنحراف في العقل يؤدّي إلى إنحراف السلوك ، فالإرهاب فكرة منحرفة تؤدي إلى تلك التصرُّفات الدموية .ولقد
للأسف هناك بعض القوى الجنوبية والشمالية تتعامل اليوم مع القيادات الجنوبية، التي شاركت في السلطة كأدوات وليس
(( ثمة من يعتقد أن الدكتور ياسين سعيد نعمان هو فيلسوف المشهد السياسي في اليمن؛ بل و راح يروّج مثل هذا الطرح
والزمن ما تغير بس نخن متغيرين كنا نسميهم أمس الاحتلال واليوم الشرعية وكنا بالأمس نطالب بالتحرير والاستقلال
في اتصال هاتفي مع الأخ د/ فهد الشليمي   صباح هذا اليوم وكالعادة ناقشنا مع الدكتور فهد الشليمي آخر
    ادخلوا المكلا بسلام آمنين.. هذا هو الانطباع الأول الذي يلمسه الزائر لحضرموت وعاصمتها المكلا..وهذا ما
ورقة مقدمة الى حلقة نقاش نظمها مركز عدن للبحوث الاستراتجية و الاحصاء اليوم الخميس 55يناير 2017م في عدن
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
أفراح آل السقاف " الصنمبل " بسيئون
شكر وعرفان
وفيات
قبيلة يافع وجموع من المواطنين والقيادات الأمنية تشيع الشهيد عبدالسلام اليافعي بالبحرين
صبراً آل باغريب

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017