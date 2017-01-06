افتتاح مول ضخم بصنعاء المحاصرة وعدن المحررة لايزال مولها الوحيد مغلق (مصور)
نشرت ادارة المول صورا له وتظهر حالة الازدحام البشرية الكثيفة .
الجمعة 06 يناير 2017 07:38 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
افتتح في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الجمعة احد اكبر المولات التجارية الضخمة في حين لاتزال مدينة عدن تعاني اغلاقا قسريا لمولها الوحيد منذ بداية الحرب قبل حوالي عامين .
وافتتح في صنعاء يوم الجمعة مول سماء مول بحضور ومشاركة الالاف من المواطنين .
ونشرت ادارة المول صورا له وتظهر حالة الازدحام البشرية الكثيفة .
وتعاني عدن منذ عامين انعدام أي مول تجاري حقيقي في المدينة عقب مواصلة اغلاق المجمع التجاري المركزي الوحيد فيها "عدن مول".
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