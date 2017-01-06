نجاح اول عملية زرع كلية لجريح جنوبي بالهند
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال مشرفون على عمليات علاج جرحى من المقاومة بدولة الهند ان عملية زرع كلية جديدة لجريح تمت يوم الخميس بنجاح .
وعلمت صحيفة "عدن الغد" ان عملية زرع الكلية تمت للجريح محمد حسين علي الشرفي حيث تبرع له والده بإحدى كليتيه .
وأصيب الشرفي خلال مواجهات بمنطقة ثرة قبل حوالي عام الأمر الذي ادى إلى مضاعفات خطيرة بسبب شظايا خسر فيها كليتيه .
والجريح محمد الشرفي أحد أبطال المقاومة الجنوبية في جبهة القلوعة بقيادة القائد محمد الجمهوري وقد قَدِم الجريح للهند برفقة والده حسين عبدالله الشرفي واخوه الأخ الجريح كمال حسين الشرفي الذي أصيب هو أيضاً في الحجاب الحاجز لبطنه جراء الشظايا المتناثرة في وطيس المعركة التي دارت في ثرة برفقة الشيخ هاشم السيد والجمهوري.
وتسببت إصابة محمد الشرفي الجسمانية جراء شظية في الرأس بارتفاع ضغط الدم والذي أدى إلى فشل كلوي مزمن والتزام الشرفي في جبهات القتال في ثرة متناسياً نفسه فما لبث إلا أيام حتى دخل في وعكته الصحية المزمنة فكان غسيل الكلى أحد الحلول المؤقتة لإصابته.
وتبرع والد الجريح حسين الشرفي بإحدى كليتيه لتستقر في الجهة اليسرى من جوف بطن أبنه البطل .
واستغرقت عملية نقل الكلية 8 ساعات متواصلة تكللت بالنجاح بحسب ما صرح به الدكتور ، ويرقد الشرفي الآن في العناية المركزة لمتابعة حالته ومراقبتها .
* من فارس العزيبي
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