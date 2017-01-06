عميد في الجيش الجنوبي ينفذ حملة على مواقع التواصل الاجتماعي هدفها نبذ المناطقية والتمسك بمبدأ التصالح والتسامح

نفذ عميد في الجيش الجنوبي حملة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك - واتس آب" هدفها نبذ المناطقية, وسياسة التخوين والإقصاء, والتمسك بمبدأ التصالح والتسامح, والحفاظ على وحدة الصف الجنوبي .

وقال العميد احمد عمر محمد في تصريح خاص لـ(عدن الغد) حرصاً منا على وحدة الصف الجنوبي والتمسك بمبدأ التصالح والتسامح ومن منطلق مسؤوليتنا تجاه شعبنا الجنوبي, وافشال كل المخططات التي تريد النيل من ثورتنا قمنا بتنفيذ حملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال منشور موجه إلى شرفاء الجنوب واحراره, بعنوان "ضف اسمك إلى هذا المنشور رافضا وداحضا ومستنكرا هذه القلة الجنوبية التي تتكلم بنفس مناطقي وكأنهم لسان حال مناطقهم" .

واضاف بالقول:" أن إضافة إسمك إلى هذا المنشور, انت تقول بالفم المليان وبالصوت العالي إن هؤلاء لا يمثلوني ولا يمثلوا قبيلتي ولا منطقتي ولا محافظتي. ولا يمثلون إلا أنفسهم الدنيئه والرخيصه, هؤلاء عاله على الجنوب, بل لا يهمهم جنوب ولا شمال بقدر ماتهمهم جيوبهم وكروشهم ومن يدفع أكثر .

وقال نحن في مرحلة حاسمة من عمر الثورة الجنوبية, لابد من التفكير بعمق وبهدوء بعيدا عن المناطقية والعنصرية والمشاحنات والمناكفات وحرب المنشورات خصوصا تلك التي ظهرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي, مؤكدا أن الحملة لاقت استجابة غير متوقعة من أبناء الجنوب حيث بلغ عدد الذين تم تسجيلهم أكثر من (300) اسم معظهم من القيادات الجنوبية وضباط في الجيش الجنوبي وأطباء ومهندسين ومحاميين وكتاب ومثقفين وإعلاميين وشخصيات اجتماعية .

ودعا في ختام تصريحة أبناء الجنوب إلى المزيد من التلاحم والترابط ورص الصفوف, ونبذ الخلافات, والابتعاد عن المناطقية وسياسة التخوين والإقصاء, والتمسك بمبدأ التصالح والتسامح, من اجل تحقيق هدف شعبنا الجنوبي العظيم باستعادة دولة الجنوب العربي .

*من كمال الجعدني

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