شايع يؤدي صلاة الجمعة مع أهالي القلوعة

(( ثمة من يعتقد أن الدكتور ياسين سعيد نعمان هو فيلسوف المشهد السياسي في اليمن؛ بل و راح يروّج مثل هذا الطرح
والزمن ما تغير بس نخن متغيرين كنا نسميهم أمس الاحتلال واليوم الشرعية وكنا بالأمس نطالب بالتحرير والاستقلال
في اتصال هاتفي مع الأخ د/ فهد الشليمي صباح هذا اليوم وكالعادة ناقشنا مع الدكتور فهد الشليمي آخر
ادخلوا المكلا بسلام آمنين..
هذا هو الانطباع الأول الذي يلمسه الزائر لحضرموت وعاصمتها المكلا..وهذا ما
ورقة مقدمة الى حلقة نقاش نظمها مركز عدن للبحوث الاستراتجية و الاحصاء اليوم الخميس 55يناير 2017م في عدن
بينما تسعى السلطة المحلية في محافظة شبوة لفرض سيطرتها على القرار، وما يدور في دهاليز الشركات النفطية
حذرنا وغيرنا كثيرون من خطورة الإعلام المفتوح غير الخاضع لٱي نوع من ٱنواع الرقابة وغياب المسؤولية بسبب عدم
الأحزاب هي أرقي طريقة للعمل السياسي ، وهي وسيلة من وسائل إشباع حاجات الإنسان ، من خلال حرية التعبير ، واحترام
كتبنا كثير عن الأوضاع وتطرقنا إلى مواضيع كنا مجبرين أن نتطرق في أكثرها إلى سوء الأوضاع التي نعيشها والفساد
برغم قدم المثل العربي ( اٌكِلتُ يوم اٌكِلَ الثور الابيض ) وكثرة تداوله الا انه يحمل مدلولات وجوامع نصح تفوق
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