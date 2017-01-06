شايع يؤدي صلاة الجمعة مع أهالي القلوعة

مقالات الرأي

سامي الكاف الرئيس عبدربه منصور هادي و الفيلسوف ياسين سعيد نعمان و الوظيفة العامة ..! (( ثمة من يعتقد أن الدكتور ياسين سعيد نعمان هو فيلسوف المشهد السياسي في اليمن؛ بل و راح يروّج مثل هذا الطرح

عبده المعطري حكامنا اليوم في عدن هم حكام الأمس في صنعاء! والزمن ما تغير بس نخن متغيرين كنا نسميهم أمس الاحتلال واليوم الشرعية وكنا بالأمس نطالب بالتحرير والاستقلال

عبد الرحمن الخضر فهد الشليمي ( شعب الجنوب شعب عظيم ) في اتصال هاتفي مع الأخ د/ فهد الشليمي صباح هذا اليوم وكالعادة ناقشنا مع الدكتور فهد الشليمي آخر

‫د.علي صالح الخلاقي‬‎ المُكَلَّا غَيْر..ومنها بشائر الخير ادخلوا المكلا بسلام آمنين.. هذا هو الانطباع الأول الذي يلمسه الزائر لحضرموت وعاصمتها المكلا..وهذا ما

علي سالم بن يحيى (النمساوية) واللغز الكبير! بينما تسعى السلطة المحلية في محافظة شبوة لفرض سيطرتها على القرار، وما يدور في دهاليز الشركات النفطية

صالح شائف لجنة بن عرب وخطورة ما توصلت إليه .. فهل من يتعظ ؟! حذرنا وغيرنا كثيرون من خطورة الإعلام المفتوح غير الخاضع لٱي نوع من ٱنواع الرقابة وغياب المسؤولية بسبب عدم

سعيد النخعي الواقع السياسي الجنوبي بين المأمول والمعمول الأحزاب هي أرقي طريقة للعمل السياسي ، وهي وسيلة من وسائل إشباع حاجات الإنسان ، من خلال حرية التعبير ، واحترام

عبد الرحمن الخضر السفير (علي العياشي) رجل أحدث تغيير في زمن الفساد كتبنا كثير عن الأوضاع وتطرقنا إلى مواضيع كنا مجبرين أن نتطرق في أكثرها إلى سوء الأوضاع التي نعيشها والفساد