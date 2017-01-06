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أبناء الجالية في السعودية يحتفون بالذكرى الثانية للبيعة و يجددون شكرهم لدول التحالف

الجمعة 06 يناير 2017 01:07 مساءً
الرياض (عدن الغد) خاص:

أقام أبناء الجالية للمحافظات الجنوبية المحررة (جنوب اليمن) في المملكة العربية السعودية احتفال كروي بمناسبة الذكرى الثانية لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود (حفظة الله) ولتقديم الشكر والعرفان لجلالته  بالتوجيه بعلاج 77 عبر مركز سلمان للإغاثة من المصابين الجرحى بالتفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن مؤخرا , إضافة للتوجيهات السامية بتجديد أقامة زائر لقرابة نصف مليون يمني وأقيم الاحتفال بمشاركة حملة "شكرا مملكة الحزم" و"شكرا إمارات الخير" ، وجمع غفير من أبناء الجالية الجنوبية.حيث شهدت اليوم أربعة مناطق في المملكة 7 مباريات كروية للجالية الجنوبية احتفاء بالذكرى الثانية للبيعة .

حيث أقيم الاحتفال في ملعب لكرة القدم ورفع المشاركون أعلام وصور قيادة  المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة ، تقديراً للمواقف التي قدمتها ودول «التحالف العربي» للوقوف إلى جانب إخوانهم ومساندتهم في الحرب ضد مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، ومكافحة الإرهاب، والنهوض بالقطاعات الخدمية المدمرة.

 

وقال منظمو الاحتفال الكروي  إن أفراد شعبنا لن ينسى للسعودية والإمارات وشعبهما وقيادتهما وقوفها إلى جانب أهالي مدن الجنوب خلال الحرب الأخيرة،

 

 وأكد أبناء الجالية :أن هذه الذكرى تجسد التطور والنماء الذي وصلت إليه المملكة في جميع المجالات، والتي بات ملموساً ومشاهداً من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة التي تصب في صالح المواطن السعودي وخدمة للحرمين الشريفين وإكمال مشروع التوسعة الكبير الذي أبهر النظار العالم , وهو واحد من الأدوار العظيمة التي قام بها على المستوى العربي والإسلامي ومنها قيادته تحالفا عربياً انتصاراً للشرعية في اليمن وردعاً للحوثيين وكدا وقوفه - حفظه الله - إلى جانب الأشقاء في سوريا ودعم المهجرين وإيوائهم في مخيمات ومساكن في بعض الأقطار العربية واستمرار تقديم المساعدات لهم، فضلاً عن استمرار الدعم التاريخي للقضية الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني في كافة المجالات والصعد لاستمرار صموده أمام آلة الجيش الإسرائيلي.

وسال الجميع الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ذخرًا للإسلام والمسلمين ويوفقه لجمع شمل الأمتين العربية والإسلامية وكل ما فيه خير ورفعة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع المعمور.

 


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