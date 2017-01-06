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الأحد القادم : إذاعة شبوة تدشن إعادة بثها رسميا بعد توقف دام عام ونصف

الجمعة 06 يناير 2017 12:47 مساءً
عتق (عدن الغد) خاص:

قال مسئولون محليون بمحافظة شبوة جنوب اليمن أنهم يستعدون لإعادة بث اذاعة حكومية بمدينة عتق عقب توقف دام عام ونصف .

وبعد غياب سنة ونصف من انقطاع  صوت الوسيلة الإعلامية  التي تحمل طابعا وسطيا في رسالتها الإعلامية  لخدمة أبناء المحافظة خاصة والوطن عموما سيدشن إعادة البث يوم الأحد.

و كانت الاذاعة  الى آخر ساعات اجتياح الانقلابيين عاصمة المحافظة   عتق تقدم رسالتها الإعلامية لشحذ الهمم والإستماع إلى الجميع من سلطة محلية  ومنظمات مجتمع مدني  ونقل رسالتها من  الميدان في جبهات القتال .

 و خاطر طاقمها بعد دخول الانقلابيين بحمل أجهزتها وإخفاءها  في أماكن آمنة  حتى لايستطيع الإنقلابيون إعاده البث .

 وبعد مناشدات ومتابعات حثيثة من قبل مدير الإذاعة لإعادة بثها وعد المحافظ لملس باعتماد جزء من الموازنة لإعادة الحياة إلى شريان الإعلام الشبواني.

 وقال لعدن الغد  مدير الصيانة والتشغيل بالإذاعة  المهندس محمد علي انه و بعد الجلوس مع محافظ المحافظة وتم الضغط بخصوص الموازنة لإعاده البث والإفتتاح رسميا من قبل الأستاذ أحمد حامد لملس محافظ المحافظة.

وأفاد مدير الصيانة بأنهم يسابقون الزمن للإستعداد لتدشين إعادة البث الأحد القادم الثامن من يناير الجاري  .

مضيفا بالقول :"نأمل من السلطة المحلية  بقيادة محافظ المحافظة أن تضع الإذاعة في أولوياتها وميزانيتها للعام الجديد ورعايتها شخصيا حتى نتجاوز كل الصعوبات  كونه لايوجد إلا أربعة موظفين رسميين فقط وباقي الطاقم بالأجر اليومي .

* من محضار المعلم


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الأحد القادم : إذاعة شبوة تدشن إعادة بثها رسميا بعد توقف دام عام ونصف
قال مسئولون محليون بمحافظة شبوة جنوب اليمن أنهم يستعدون لإعادة بث اذاعة حكومية بمدينة عتق عقب توقف دام عام ونصف . وبعد غياب سنة ونصف من انقطاع  صوت الوسيلة




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