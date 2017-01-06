هل تتمكن المقاومة الجنوبية من السيطرة على صعدة ؟

اليات عسكرية مدمرة بمقر اللواء 101 بالبقع بصعدة عقب سيطرة المقاومة عليه يوم الخميس

تدفع الانتصارات الأخيرة التي حققتها المقاومة الجنوبية بمحافظة صعدة اليمنية فرضية تمكنها من التقدم بشكل كبير في معقل الجماعة الحوثية شمال اليمن .

يوم الخميس أعلنت المقاومة والمشكلة في اغلبها من التيار السلفي تقدمها بشكل كبير بمنطقة البقع بمحافظة صعدة اليمنية وسيطرتها على مقر اللواء 101 بمنطقة البقع .

تمثل السيطرة على معسكر اللواء 101 اكبر انجاز عسكري يمكن التوقف امامه منذ بدء الحملة العسكرية لقوات المقاومة والجيش الوطني في هذه المناطق .

بدأت القوات الموالية للحكومة الشرعية حملتها قبل أكثر من 3 أشهر بمناطق حدودية سعودية محاذية لمحافظة صعدة وصولا إلى مناطق ذات اهمية .

وبعد 3 أشهر بدأ واضحا ان هذه القوات تتقدم بعدد من المناطق الهامة وصولا إلى مقر اللواء 101 الذي كان قد أعلن الجيش الوطني السيطرة عليه سابقا .

تقدم سريع

تمكنت قوات المقاومة الجنوبية في هذه المناطق من تحقيق تقدم كبير خلال فترة وجيزة في حين ظلت جبهات عسكرية أخرى في الشمال ثابتة في مكانها وبينها جبهات صرواح والجوف ونهم وغيرها من المناطق .

دفعت حالة التماسك التي تميز بها المشكلون لنسيج المقاومة السلفية بتحقيق تقدم كبير على الأرض .

يرى مراقبون ان السلفيون يقاتلون في صعدة مدعومين بثأر سابق حينما تمكن الحوثيون من إنهاء تواجد سلفي بمنطقة دماج وطرد الآلاف من أتباع الشيخ السلفي مقبل الوادعي .

تظهر صور نشرت على نطاق واسع يوم الخميس صور لمعسكر اللواء 101 ميكا بمحافظة صعدة وهو تحت سيطرة قوات المقاومة الجنوبية .

باتت هذه القوات تقترب فعليا من المناطق الآهلة بالسكان بمحافظة صعدة الأمر الذي يعني ان المعركة ربما تكون أكثر صعوبة خصوصا مع صعوبة معرفة توجهات السكان المحليين وولائاتهم .

يمثل هذا التقدم السريع للمقاومة القادمة من الجنوب احراجا كبيرا لقوات الجيش الوطنية التي تقودها قيادات عسكرية من الشمال .

لم تتمكن هذه القوات وبعد مرور قرابة عامين على اندلاع الحرب من تحقيق الانتصار و لايبدو جليا ان هذه القوات قادرة على تحقيق أي تقدم يذكر في هذه المناطق .

ينتظر كثيرون مايمكن للمقاومة السلفية الجنوبية في هذه المناطق من تحقيقه بصعدة وفي حال نجحت في السيطرة على مناطق آهلة بالسكان فأنها قد تدفع الحوثيين إلى حافة الانهيار .

المزيد في أخبار وتقارير هل تتمكن المقاومة الجنوبية من السيطرة على صعدة ؟ تدفع الانتصارات الأخيرة التي حققتها المقاومة الجنوبية بمحافظة صعدة اليمنية فرضية تمكنها من التقدم بشكل كبير في معقل الجماعة الحوثية شمال اليمن . يوم الخميس أعلنت استشهاد قيادي ميداني وجرح اثنين من أفراده بكرش استشهد قيادي ميداني بارز في كرش فيما جُرح اثنان من أفراده بقذيفة RBG أطلقتها المليشيات على موقعه غرب بلدة كرش بموقع الأدراع. وأفاد القيادي الميداني للمقاومة الصحفي نجيب صديق يجري عملية في القلب بالقاهرة اجرى الصحفي العدني نجيب صديق يوم الخميس عملية قسطرة في القلب في العاصمة المصرية القاهرة . وقال صديق لعدن الغد انه أجريت له عملية قسطرة لتركيب دعامات على شرايين