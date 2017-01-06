مجلس تنسيق نقابات شركة النفط يشيد بجهود قيادة فرع الشركة بعدن .. ويؤكد وقوفه لما فيه مصلحه العمل والعاملين

اشاد مجلس تنسيق اللجان النقابيه لعمال وموظفي شركة النفط لما وصفها بالجهود الطيبه والملموسة التي بذلها ومايزال الاخ مدير عام فرع شركة النفط بعدن لاعادة تأهيل اصول الشركة التي دمرتها الحرب الاخيرة على عدن من قبل الانقلابيين على الشرعية ، مؤكداً من جانب اخر وقوفه دوماً لما فيه مصلحه العمل والعاملين بالشركة ومع كافة الجهود الملموسه على ارض الواقع والهادفة للارتقاء وبشكل اكبر بمستوى اداء الشركة وتحسين معيشة العاملين فيها ومستوى خدماتها المقدمة للمواطن .

كما عبر المجلس وفي بيان صادر عنه اليوم عن بالغ استيائه مما وصفها بالاصوات النشاز والتي قال بانها تغرد دوماً خارج السرب مستغله مواقع التواصل الاجتماعيه لبث سمومها من خلال الترويج لاخبار ومعلومات مغلوطه بهدف التشويش على الرأي العام وباسم النقابه والعمل النقابي في حين انها حقيقه لاتمت بأي صله لا للنقابه او حتى للعمل النقابي في الشركة بشيئ .

وتابع المجلس بيانه والذي طمئن من خلاله العاملين بالقول : " ان المجلس والنقابه حقيقة يشعران بالارتياح مما لمسناها مؤخراً من تحركات لقيادة فرع شركة النفط بعدن ممثله بمدير عام فرع الشركة الاخ ناصر مانع ناصر سعيد بن حدور وبالاخص منها تحركاته بشأن متابعه كافه ماتلزم من ترتيبات وخطوات لاعادة الجاهزية لمحطات الوقود التابعه للشركة وبقيه مواقع عملها الاخرى " .

واضاف المجلس بقوله : " ونحن حقيقة كنقابة ومجلس تنسيق نشيد بتلك الجهود التي لمسناها مؤخراً من قيادة فرع الشركة بعدن طالما وانها تصب اولاً واخيراً في مصلحه العمل والعاملين وتنفي في ذات الوقت كافة الشائعات والاقاويل المغرضه والتي تم تداولها من قبل بعض المغرضين والمتشائمين بشأن منشأة حجيف النفطيه او ماتسمى اليوم بمنشأة شهيد الواجب الشهيد البطل سهيل عوض .. وغيرها من اصول وممتلكات الشركة وفي ظل الاهتمام الذي توليه قياده فرع الشركة اليوم لاصول الشركه وممتلكاتها بإعادة تأهيل المنشأة ومنع اي تدخلات قائمه في انشطة الشركة التجارية والتسويقيه وحق الامتياز الممنوح لها وفق القانون والمتمثل في تسويق المشتقات النفطيه في السوق المحلية " .

وقال المجلس : " ان مانود تأكيده ايضاً وفي سياق بياننا هذا ومن واقع تواجدنا المستمر في الشركة ومتابعتنا لكافه قضايا العمل والعاملين ومن خلال جلوسنا مؤخراً مع قياده الفرع واطلاعنا على بعض المراسلات التي تمت مع الجهات الرسمية والعليا في الدوله .. نستطيع القول بإن الاخ مدير عام فرع الشركة بعدن قد بذل ومايزال يبذل جهوداً طيبه وكبيرة وبخاصة تجاه منشأة حجيف النفطية وذلك بهدف النهوض بالمنشأة من خلال الاستعدادات الجارية لإعادة تأهيلها بغرض استخدامها من قبل الشركة كمنشأة خزن استراتيجية .. الامر الذي يدعونا بالتالي للتفاؤل ورص الصفوف للمرحلة الجديدة والقادمة من تاريخ شركتنا الوطنية الرائدة والعريقة " .

واختتم المجلس بيانه مشيداً كذلك بكافة الجهود التي بذلها مؤخراً الاخ مدير عام فرع شركة النفط بعدن لحل مشكلة الاضراب الذي تم في شركة مصافي عدن وادى لتوقف عملية ضخ المواد النفطيه من خزانات المصافي الى خزانات شركة النفط وهو ما كاد ان يحدث كارثه لولا تدخل مدير عام فرع شركة النفط عطفاً على توجيهات الاخ رئيس الجمهوريه وهو الامر الذي ترتب عليه لاحقاً رفع الاضراب وعودة الامور لمجراها الطبيعي - بحسب بيان مجلس تنسيق نقابات عمال وموظفي شركة النفط .

المزيد في أخبار وتقارير مجلس تنسيق نقابات شركة النفط يشيد بجهود قيادة فرع الشركة بعدن .. ويؤكد وقوفه لما فيه مصلحه العمل والعاملين اشاد مجلس تنسيق اللجان النقابيه لعمال وموظفي شركة النفط لما وصفها بالجهود الطيبه والملموسة التي بذلها ومايزال الاخ مدير عام فرع شركة النفط بعدن لاعادة تأهيل اصول نقل 4 يمنيين من غوانتنامو الى الى السعودية وصل أربعة موقوفين يمنيون أفرج عنهم من معتقل غوانتانامو إلى الرياض، أمس، بعدما صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز باستضافة الموقوفين الشيخ طارق بن محفوظ يلتقي بمعالي الأستاذ خالد بحاح استقبل معالي الأستاذ خالد محفوظ بحاح مستشار رئيس الجمهورية - نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق - الشيخ طارق علي بن محفوظ رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر حضرموت