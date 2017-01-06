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نقل 4 يمنيين من غوانتنامو الى الى السعودية

الجمعة 06 يناير 2017 10:09 صباحاً
الشرق الاوسط

وصل أربعة موقوفين يمنيون أفرج عنهم من معتقل غوانتانامو إلى الرياض، أمس، بعدما صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز باستضافة الموقوفين استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وقال اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، في بيان إن ذوي الموقوفين يقيمون في السعودية، لافتا إلى أن عائلات الواصلين التمست استضافتهم بالسعودية في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن.

 وأكد المتحدث الأمني أنه جرى إبلاغ ذويهم بوصولهم إلى المملكة، وترتيب وتوفير جميع التسهيلات للالتقاء بهم، كما أوضح أنه سيتم إخضاعهم للأنظمة المرعية بالسعودية، والتي تشمل استفادتهم من برامج مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.

وكانت السعودية قد استضافت في أبريل (نيسان) 2016 ،تسعة موقوفين من المعتقل الأميركي في كوبا، إذ أصدر خادم الحرمين الشريفين توجيها باستضافتهم بعدما التمس ذووهم من الرئيس اليمني الطلب باستضافتهم في المملكة.

على صعيد آخر، أدرجت الولايات المتحدة حمزة نجل أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، على لائحتها السوداء للإرهاب.


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