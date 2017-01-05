قال الزميل محمد هشام باشراحيل والذي عين يوم الخميس مستشارا لوزير الإعلام مطهر الارياني انه سيبذل قصار جهده لأحياء الصحافة الحرة النزيهة لتعود كأداة رقابية في جنوبنا العزيز.

وجاء ذلك في تصريح أدلى به وتلقته "عدن الغد" وجاء فيه

أتوجه بالشكر والامتنان لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي على الثقة التي اولاني إياها بتعييني مستشارا لوزير الاعلام في الجمهورية.

كما اشكر كل من هنأني من الأصدقاء و المواطنين، واجدها فرصة للتأكيد انني سأبذل قصار جهدي لأحياء الصحافة الحرة النزيهة لتعود كأداة رقابية في جنوبنا العزيز على العمل الحكومي وأيضا تطوير العمل الصحفي في الصحافة الرسمية لتكون مرآة لهموم الناس وأداة تواصل أفضل بين الدولة والمواطنين.

أن عدن هي مهد حرية الرأي والرأي الاخر والصحافة الحرة والاعلام النزيه في الجزيرة العربية ومنها صدرت اول صحيفة ومجلة ومحطة راديو ومحطة تلفزه، ومن واجبنا جميعاً كلا من موقعه ان نسعى لعودة كل ذلك الى مدينتنا الحبيبة وعلى رأس ذلك عودة تلفزيون وإذاعة عدن للبث من عدن وبكوادر عدنية.

محمد هشام باشراحيل

مستشار وزير الاعلام

المزيد في أخبار وتقارير باشراحيل : سأبذل قصار جهدي لأحياء الصحافة الحرة النزيهة لتعود كأداة رقابية في جنوبنا العزيز قال الزميل محمد هشام باشراحيل والذي عين يوم الخميس مستشارا لوزير الإعلام مطهر الارياني انه سيبذل قصار جهده لأحياء الصحافة الحرة النزيهة لتعود كأداة رقابية في الجيش يعيد اصدار صحيفته بعدن عقب توقف دام أعوام عاود الجيش اصدار صحيفته الخاصة به بمدينة عدن عقب توقف دام عقود . واصدرت دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع اليمنية عددها الجديد من صحيفة "الجيش" في حلة جديدة. ويرأس صدور قرار جمهوري بتعيين نائب ووكلاء ومستشارين في وزارة الاعلام صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2017م قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخوة التالية أسمائهم في الوظائف المذكورة قرين كل اسم . حسين عمر باسليم نائبا لوزير