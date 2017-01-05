5 شهداء و12 جريح من المقاومة بباب المندب بقصف صاروخي للحوثيين
الخميس 05 يناير 2017 08:56 مساءً
عدن(عدن الغد) خاص:
عدن(عدن الغد) خاص:
استشهد 5 من أفراد المقاومة والجيش الوطني بمنطقة باب المندب واصيب 12 يوم الخميس اثر قصف صاروخي نفذته القوات الموالية لصالح والحوثيين واستهدف موقعا للجيش والمقاومة الجنوبية .
وقال مصدر في الجبهة لعدن الغد ان القوات الموالية للحوثيين اطلقت 3 صواريخ توشكا استهدفت باثنين منهما معسكرا للجيش الإماراتي وواحد استهدف مواقع المقاومة الجنوبية والجيش الوطني .
وتمكنت دفاعات صاروخية خاصة بالجيش الإماراتي من تفجير هذه الصواريخ في الجو في حين اصاب الصاروخ الذي استهدف القوات الجنوبية هدفه وقتل 5 من الجنود واصاب 12 .
ونقل المصابون إلى مستشفيات عدة بعدن لتلقي العلاج .
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