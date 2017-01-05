غالب : الحديث عن تمكن أبناء تعز من السيطرة على الجنوب قبل الوحدة فيه اضعاف للجنوبيين أنفسهم
كان "غالب" يتحدث في فعالية سياسية اقامها مركز عدن للبحوث الاستراتيجية يوم الخميس حول مسيرة التصالح والتسامح في الجنوب .
الخميس 05 يناير 2017 08:53 مساءً
عدن(عدن الغد) خاص:
عدن(عدن الغد) خاص:
قال القيادي في الحراك الجنوبي "يحيى غالب الشعيبي" ان الأحاديث التي يطلقها البعض عن هيمنة كان يملكها بعض التيارات السياسية التي قدمت محافظة تعز شمال اليمن واستقرت بعدن قبل الوحدة فيه مخالفة كبيرة للواقع .
وكان "غالب" يتحدث في فعالية سياسية اقامها مركز عدن للبحوث الاستراتيجية يوم الخميس حول مسيرة التصالح والتسامح في الجنوب .
وأكد "غالب" ان الأصوات التي تذهب إلى تحميل أبناء تعز مسئولية جزء من الصراعات السياسية في الجنوب قبل الوحدة في اضعاف للجنوبيين أنفسهم مؤكدا ان الصراعات السياسية تتحملها كل الأطراف التي شاركت في مرحلة ماقبل الوحدة .
وقال "غالب" ان مسيرة التصالح والتسامح في الجنوب يجب ان تعزز مشيدا بهذه التجربة التي وصفها بالعظيمة .
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