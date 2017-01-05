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السفير مارم يعفي المواطنين من الرسوم غير القانونية

الخميس 05 يناير 2017 08:31 مساءً
القاهرة (عدن الغد) خاص :

قام السفير  الدكتور محمد مارم بتفقد سير العمل في القسم القنصلي بسفارتنا بالقاهرة للاطلاع على الخدمات التي يقدمها القسم للمواطنين اليمنيين والتقى العاملين بالقنصلية ومجموعة من المواطنين.

 

وأكد مارم مجددا على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم عمل القسم القنصلي  ووجه بعدم تحصيل اي رسوم خارج الرسوم القانونية المقررة بلوائح العمل القنصلي وتحصيل الرسوم بسندات رسمية او طوابع بالنسبة للتصديقات.

 

ووعد مارم بدعم كل جهود القسم القنصلي بما يحقق مصلحة المواطنين اليمنيين وتسهيل معاملاتهم.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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