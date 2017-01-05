الكويت الشقيق تنعش مؤسسات التعليم العام والجامعي بلحج (تقرير مصور)

محافظ لحج اثناء توقيع برتوكول الاتفاق والتفاهم لانعاش التعليم العام والجامعي من قبل دولة الكويت الشقيق

بحضور محافظ محافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي وقع بمبنى ديوان محافظة لحج بمدينة الحوطة يوم الخميس على بروتوكول اتفاق وتفاهم بين السلطة المحلية بالمحافظة والهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة في اطار حملة الكويت الى جانبكم لإنعاش مؤسسة التعليم والتي تشمل اعادة تأهيل عدد من المدارس وتجهيزاتها وإقامة برامج تدريبية متخصصة لتأهيل وبناء قدرات المعلمين والإدارة المدرسية وتحسين البيئة التعليمية اضافة الى بروتوكول اتفاق لإنعاش مؤسسة التعليم الجامعي والتي تشمل صيانة وإعادة تأهيل عدد من الكليات في اطار محافظة لحج .

وفي حفل التدشين لعملية التوقيع على برتوكول الاتفاقيات بين مكتب التربية والتعليم وعمداء الجامعات المستهدفة في المحافظة ومؤسسة ينابيع الخير الخيرية بحضور امين عام محلي المحافظة عوض بن عوض الصلاحي ووكيل المحافظة وضاح الحالمي ومدراء عموم المكاتب التنفيذية اكد الاخ المحافظ ان المحافظة تعاني من تدمير تام لبنيتها التحتية في مختلف القطاعات العامة و الخاصة نتيجة للحرب الاخيرة والتي لم تترك شيئا إلا ودمرته ما تسبب في عرقلة عجلة التنمية وافتقار المحافظة لمواردها المحلية داعيا الى تفعيل دور الجهات الداعمة في احداث تغيير الخارطة التنموية للمحافظة

قائلا ان التوقيع مع اشقائنا الكويتيون على مشاريع في القطاع التعليمي تعتبرها السلطة المحلية فاتحة خير على أبناء المحافظة ستتبعها العديد من المشاريع سواء مع الهيئة الكويتية او بعض الجهات الداعمة من اشقائنا الخليجيين .

وبين الخبجي خلال كلمته في حفل التوقيع ان من اولويات القطاعات التي بحاجة الى دعم عاجل هي ملفات اسر الشهداء و الصحة والتعليم و المياه والكهرباء والمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية والبالغ عددهم اثنين وثمانين الف اسرة .

من جهته أشار الشيخ ابو اسماعيل ممثل جمعية صندوق رعاية المرضى الكويتي ان التوقيع على تنفيذ المشاريع في مجال التعليم سبقه مرحلة توزيع عشرة آلاف سلة غذائية ونظرا للوضع ومعانات المسئولين الذين يفتقدون الى الميزانيات التشغيلية فقد جاء تدخل دولة الكويت تحت مظلة المجلس التنسيقي الخليجي والذي تحملت دولة الامارات ملفي الكهرباء والتعليم ودولة قطر الملف الصحي وكان ملف الغذاء لدولة الكويت وجميع هذه الدولة مشتركة في كافة الملفات وهذا تأكيد لخطة المهندس طارق العيسى المدير التنفيذي للهيئة اننا سنتدخل في مختلف المجالات.

مشيرا ان امير دولة الكويت قد خصص مئة مليون كمنحة للتخفيف من معاناة المواطنين ولكن مع حجم هذا المبلغ فانه لا يساوي شيئ امام حجم الاحتياجات الاساسية والبنية التحتية منوها اننا سنتحمل كل ما تقدموه لنا من مصفوفات للاحتياجات لعرضها على اخوتنا في الكويت .

و قام عدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة ومنها الصحة والتربية والمياه وصندوق النظافة والشؤون الاجتماعية والتعليم الفني والأشغال العامة ومياه الريف والرعاية الاجتماعية ومكتب التخطيط والتعاون الدولي في اللقاء بعرض احتياجات مكاتبهم واستعراضها في مصفوفات ستقدم للهيئة الكويتية لاعتمادها والشروع في تنفيذ مراحل اعادة التأهيل والترميم كي تستطيع المحافظة الوقوف من جديد وتنفيذ السياسات التنموية والاقتصادية وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطن .

هذا و قام الأخ المحافظ ونائبه برفقة مسئولي الهيئة اليمنية الكويتية ا للإغاثة بزيارة الى مقر جمعيات عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة الحوطة لتلمس احتياجات الجمعيات والتعرف عن قرب للمعانات التي يعاني منها الطلاب الدارسين في الجمعيات وافتقارها لأبسط الوسائل التعليمية وشحه الامكانيات المالية وعدم القدرة على دفع الايجارات ورواتب المعلمين لأشهر عديدة حيث اصبحوا معرضين للطرد في اي وقت .

وابدى مسئولي الهيئة الكويتية اثناء الزيارة استعداد الهيئة تحمل تقديم الخدمات الأساسية والضرورية لهذه الجمعيات كرواتب المعلمين وتوفير وسائل النقل والإيجارات للمباني وكذا توفير الوسائل التعليمية لتتمكن من تقديم ادائها بالشكل المطلوب ضمن المراحل اللاحقة للمشاريع المقدمة من دولة الكويت .

الجدير بالذكر ان برتوكول الاتفاق الموقع يأتي في اطار الاهتمام والجهود التي توليها الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة المتمثلة بحملة الكويت الى جانبكم وضمن المساعي الهادفة الى تحسين الخدمات التعليمية والأكاديمية وتعزيز قدرات مؤسساتها من مدارس وإدارات تعليمية وكليات وبناء قدرات العاملين في هذه القطاعات .

وبحسب برتوكول الاتفاق والتفاهم بين مكتب التربية والتعليم ومؤسسة ينابيع الخير الخيرية حدد التدخلات والمكونات الرئيسية لهذا البرتوكول والتي تشمل :

المكون الاول : إنشاء مدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة

المكون الثاني : صيانة وتأهيل المدارس الحكومية التي قامت دولت الكويت ببنائها في محافظة لحج المعتمدة لدى الهيئة اليمنية الكويتية

المكون الثالث : المساهمة في تأهيل وبناء قدرات المعلمين والإدارات المدرسية لتمكينهم من مهارات وكفاءات التعليم التخصصية

المكون الرابع : اعادة تأهيل وصيانة الورشة المتنقلة

فيما تشمل تدخلات الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة في جانب انعاش التعليم الجامعي :

المكون الاول : ترميم وصيانة كلية ناصر للعلوم الزراعية ( القاعات والمختبرات )

المكون الثاني : ترميم وصيانة كلية التربية ( القاعات والمختبرات)

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