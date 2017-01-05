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الرمال خطر يهدد حياة مستخدمي الطريق الساحلي الدولي عدن حضرموت

الخميس 05 يناير 2017 05:42 مساءً
(عدن الغد) خاص:

تشكل الكثبان الرملية المتكومة على الطريق الساحلي الدولي عدن - بالحاف - حضرموت خطرا حقيقيا يهدد حياة وممتلكات مستخدمي هذا الطريق الحيوي الذي يشهد حركة نشطة طيلة ساعات اليوم.

وتمكنت الرمال الزاحفة من احتلال أجزاء من الطريق المعبد في عدد من المناطق الواقعة على الشريط الساحلي في محافظتي ابين وشبوة إذ شكلت عائقا أمام المركبات المارة عليه وتسببت في حوادث مرورية كثيرة نتج عنها تسجيل حالات وفاة واصابات مختلفة للكثير من المارون عليه.

 

وفي المنطقة الواقعة بين قريتي عرقه وعين بامعبد بمديرية رضوم اجتاحت الرمال جسد الطريق المعبد واحتلت أجزاء منه تشكل ما نسبته ٥٠٪ من إجمالي مساحته مما تبقى نصف الطريق هو المتاح للسير عليه.

وعليه ناشد مواطني تلك المناطق ومالكي وسائقي السيارات والمركبات الذين يستخدمون ذلك الطريق الجهات المعنية في المحافظة بسرعة العمل على تصفية الطريق من الكثبان الرملية الجاثمة عليه ودحر الخطر المحدق بمستخدميه .

 

*من احمد بوصالح


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