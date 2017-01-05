MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الخميس 05 يناير 2017 01:03 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير لجنة تعويضات حكومية لضحايا تفجير الصولبان الثاني تبدأ أعمالها
أخبار وتقارير

لجنة تعويضات حكومية لضحايا تفجير الصولبان الثاني تبدأ أعمالها

صورة للجنة
الخميس 05 يناير 2017 12:36 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:

بدات لجنة تعويضات حكومية لجرحى وشهداء تفجير الصولبان الثاني أعمالها يوم الخميس.

وقام عدد من المسؤولين بينهم الوزير احمد الميسري وقائد جهاز قوات الأمن الخاصة العميد ناصر سريع العنبوري بزيارة جرحى التفجير الانتحاري بعدد من المستشفيات.
وخلال الزيارة تم تسليم الجرحى مبالغ مالية مقدمة من الرئاسة.
الجدير بالذكر ان الانفجار الثاني راح ضحيتة اكثر من 49 شهيد وعشرات الجرحى من المجندين .

من رمزي الفضلي


المزيد في أخبار وتقارير
لجنة تعويضات حكومية لضحايا تفجير الصولبان الثاني تبدأ أعمالها
بدات لجنة تعويضات حكومية لجرحى وشهداء تفجير الصولبان الثاني أعمالها يوم الخميس. وقام عدد من المسؤولين بينهم الوزير احمد الميسري وقائد جهاز قوات الأمن الخاصة
مقاتلات التحالف العربي تغير على تجمعات للمليشيات في الشريجة
  شنت مقاتلات التحالف العربي صباح اليوم الخميس غارات على تجمعات للمليشيات بالقرب من مدينة الشريجة شمال غربي محافظة لحج. وبعد غياب دام لأكثر من شهر عاد سلاح الجو
اليمن وجيبوتي يبحثان التعاون بين البلدين في المجال الاغاثي
ناقش وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليوم، مع وزير اللامركزية الجيبوتي حمدو عراميس آليات التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين في مجال




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
تحليل: هل ينجح اللواء علي محسن الأحمر في انقاذ صالح والحوثيين من انهيار وشيك؟؟
لجنة حكومية مكلفة بالتحقيق في واقعة مزاعم ضبط شحنة الاسلحة بحالمين تصدر تقريرها النهائي
أكثر من ثلاثة ملايين دولار تكلفة حفل زفاف الفنانة اليمنية بلقيس أحمد فتحي
العمودي : التحالف العربي أصاب الجنوبيين بالإحباط لكنهم لن يقولوا سلام الله على عفاش
القيادي الجنوبي علي المصعبي .. يستغيث التحالف العربي والرئيس هادي لمد العون لإبطال بيحان
مقالات الرأي
الأحزاب هي أرقي طريقة للعمل السياسي ، وهي وسيلة من وسائل إشباع حاجات الإنسان ، من خلال حرية التعبير ، واحترام
كتبنا كثير عن الأوضاع وتطرقنا إلى مواضيع كنا مجبرين أن نتطرق في أكثرها إلى سوء الأوضاع التي نعيشها والفساد
برغم قدم المثل العربي ( اٌكِلتُ يوم اٌكِلَ الثور الابيض ) وكثرة تداوله الا انه يحمل مدلولات وجوامع نصح تفوق
إحترت فيما قرأته في هذه صحيفة عدن الغد وفي عددها رقم (1170) يوم الخميس/الجمعه 22-23/12/2016م إعلان مُنزل بإسم (مشروع
نخطئ جميعا عندما نكون دائما نستقبل ( مستقبلين ) لأي خبر! ليس مخطئون استقبالنا له لكن مشكه كبرى عندما نعتمده
  حالة أخرى نشير إليها وهي الأهم من الحالات التي يجب على السلطة التنفيذية والمحلية متابعتها وتمكينها من
(إلى روح الفقيد الأستاذ أحمد قاسم دماج) للموت قانونه الصارم الذي لا يميز فيه بين صغير وكبير ولا بين غني وفقير
منذ اليوم الاول لتحرير عدن حضرت العشوائية فتسيدت الموقف ، أطلت المحسوبية برأسها البغيض فتلخبطت موازين
  ضخت دول التحالف العربي وخصوصا منها الامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية أموال طائلة في
الفساد مصطلح لا حدود له في التفسير مثله مثل مكافحة الإرهاب.. كل واحد يفسره وفق ما يريد غير أن الكل لن يختلف على
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الشيخ طارق بن محفوظ يشكر قبائل آل كثير عامة
الف مبروك لحسين الإسرائيلي الماجستير
وفيات
صبرا ال سعران
نقابة الصحفيين تنعي أحمد قاسم دماج أحد مؤسسيها الاوائل

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017