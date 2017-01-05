لجنة تعويضات حكومية لضحايا تفجير الصولبان الثاني تبدأ أعمالها
صورة للجنة
الخميس 05 يناير 2017 12:36 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:
عدن(عدن الغد)خاص:
بدات لجنة تعويضات حكومية لجرحى وشهداء تفجير الصولبان الثاني أعمالها يوم الخميس.
وقام عدد من المسؤولين بينهم الوزير احمد الميسري وقائد جهاز قوات الأمن الخاصة العميد ناصر سريع العنبوري بزيارة جرحى التفجير الانتحاري بعدد من المستشفيات.
وخلال الزيارة تم تسليم الجرحى مبالغ مالية مقدمة من الرئاسة.
الجدير بالذكر ان الانفجار الثاني راح ضحيتة اكثر من 49 شهيد وعشرات الجرحى من المجندين .
من رمزي الفضلي
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