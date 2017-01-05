مقاتلات التحالف العربي تغير على تجمعات للمليشيات في الشريجة
الخميس 05 يناير 2017 11:43 صباحاً
كرش /عدن الغد /اكرم العزبي:
كرش /عدن الغد /اكرم العزبي:
شنت مقاتلات التحالف العربي صباح اليوم الخميس غارات على تجمعات للمليشيات بالقرب من مدينة الشريجة شمال غربي محافظة لحج.
وبعد غياب دام لأكثر من شهر عاد سلاح الجو التابع للتحالف العربي للمشاركة في المعارك التي تدور رحاها في الأطراف الشمالية الغربية لمحافظة لحج بمحوري الشريجة وكرش.
وبحسب شهود عيان فإن الغارات استهدفت تجمعات للمليشيات وخلفت عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .
الجدير بالذكر أن تحليق مقاتلات التحالف العربي مايزال مستمر وهو ما يوحي بمزيد من الغارات على أهداف تابعة للمليشيات.
في شأن متصل قامت المليشيات الإجرامية عقب الغارتين بإطلاق مدافع الهوزر نحو بلدة كرش الحدودية كرد فعل أولي على الخسائر التي لحقت بها.
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