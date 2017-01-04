استلمت اللجنة التحضيرية لفعالية ذكرى التصالح والتسامح برئاسة القيادية زهرة صالح عبر المندوب المالي للفعالية علي الجابري مبلغ وقدره 800 الف ريال كدعم وتبرع من الشيخ صالح بن فريد العولقي لانجاح ذكرى التصالح والتسامح في ذكراها الحادي عشر والتي ستقام بعاصمة الجنوب عدن في مدينة خور مكسر ساحة العروض بتاريخ 12 و13 يناير من هذا الشهر .

اللجنة التحضيرية تقدم الشكر والتقدير للشيخ صالح بن فريد العولقي على جهوده في تذليل الصعاب أمام اللجنة التحضيرية بموقفه هذا حيث يعتبر الشيخ صالح من الشخصيات الجنوبية الداعمة لفعاليات ومليونيات الحراك ويعتبر من رموز التصالح والتسامح الجنوبي .

ودعت رئاسة اللجنة التحضيرية لفعالية ذكرى التصالح والتسامح المجموعات الجنوبية الداعمة وكذا الجمعيات والمغتربين وكل رجال الخير إلى دعم اللجنة التحضيرية وذلك لإنجاح مليونية التصالح والتسامح المقر إقامتها بساحة العروض بخور مكسر بالعاصمة عدن .

وقالت اللجنة إنها مستمرة في الإعداد والتحضير ولمن يحب مساعدة اللجنة التواصل مع اللجنة المالية على الأرقام التالية وبعد انتهاء الفعالية سيرفع كشف مفصل عن كل الدعومات والمساعدات التي وصلت إلى يد اللجنة المالية:

للتواصل مع رئاسة اللجنة المالية على الأرقام التالية

-علي جابر رقم تلفون732524442

2-رائد طرموم رقم جوال 770148823 و735227708

وكذا للتواصل مع اللجنة الإعلامية لمن يحب نشر أي دعم مقدم وتوثيقه كجهد وطني التواصل مع رئيس اللجنة الإعلامية باسل الراعي الحريري.

*من باسل الحريري

المزيد في أخبار وتقارير الشيخ صالح بن فريد العولقي يتبرع 800 الف لفعالية ذكرى التصالح والتسامح استلمت اللجنة التحضيرية لفعالية ذكرى التصالح والتسامح برئاسة القيادية زهرة صالح عبر المندوب المالي للفعالية علي الجابري مبلغ وقدره 800 الف ريال كدعم وتبرع من الشيخ اليمن وجيبوتي يبحثان التعاون بين البلدين في المجال الاغاثي ناقش وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليوم، مع وزير اللامركزية الجيبوتي حمدو عراميس آليات التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين في مجال الوزير الميسري : الرئيس هادي وجه بصرف تعويضات لشهداء وجرحى مجزرة الصولبان الثانية قال الوزير في الحكومة اليمنية احمد الميسري ان الرئيس عبدربه منصور هادي وجه بصرف تعويضات مالية لجرحى وشهداء تفجير الصولبان الثاني . وقال الميسري في تصريح لصحيفة "عدن