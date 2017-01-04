اليمن وجيبوتي يبحثان التعاون بين البلدين في المجال الاغاثي
الأربعاء 04 يناير 2017 09:03 مساءً
جيبوتي – سبأنت
جيبوتي – سبأنت
ناقش وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليوم، مع وزير اللامركزية الجيبوتي حمدو عراميس آليات التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين في مجال الاغاثة.
وبحث اللقاء آفاق التعاون بين الوزارتين وتبادل الخبرات في هذا المجال، وطريقة الاستفادة من التجارب والخبرات.
وثمن فتح العلاقات الاخوية التي تربط البلدين، ودعم جيبوتي للحكومة الشرعية ومساعدتها في استقبال النازحين اليمنيين جراء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
من جانبه عبر الوزير الجيبوتي عن ترحيبه بزيارة الوزير فتح، مثمناً العلاقات اليمنية الجيبوتية واستعداد وزارته للتعاون الشامل مع اليمن في المجال الاغاثي .
حضر اللقاء سفير اليمن لدى جيبوتي عبدالله السقطري.
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