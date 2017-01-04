قالت نقابة الاطباء والمهن الطبية بمستشفى ابن خلدون العام بحوطة لحج انها قامت بإصدار بيان بتاريخ الاول من يناير دعت فيه كافة العاملين في المستشفى برفع الاضراب إلا ان قيادة مكتب الصحة قامت بالتوجيه للأمن باحتجاز رئيس النقابة سامي محمد محسن بحجة واهية وملفقة ضده واتخاذ اجراءات تعسفية وقمعية حد وصف البيان ضد طبيبات قسم الوضع وتهديدهم وهم فوق العمل اضافة الى اعطاء اوامره لقيادة المستشفى بطرد المتطوعين والمطالبين برواتبهم المنقطعة عنهم منذ اشهر عديدة .

وأوضحت نقابة الاطباء والمهن الطبية في بيان صادر عنها حصلت " عدن الغد " على نسخة منه انه حرصا على سير العمل في المستشفى بجميع الاقسام بدون استثناء تدعوا الى تنفيذ وقفة احتجاجية غذا امام مكتب المحافظ ورفع الشارات الحمراء مع احتفاظ النقابة بحقها في التصعيد .

وطالبت النقابة في بيانها الافراج عن رئيس نقابة المهن الطبية سامي محسن وصرف مرتب شهر ديمسمبر من العام المنصرم وصرف مستحقات المتطوعين وإعادتهم الى العمل وذلك لدورهم في تغطية كافة الاعمال في المستشفى وإعادة ترتيب اوضاعهم من خلال توظيفهم بحسب الاولوية .

وناشدت النقابة في بيانها محافظ المحافظة ومدير الامن التدخل السريع لإنصافهم تجاه التدخلات الغير قانونية التي تقدم عليها قيادة مكتب الصحة في شؤون المستشفى .

المزيد في أخبار وتقارير نقابة الاطباء والمهن الطبية بمستشفى ابن خلدون بلحج تطالب بالإفراج عن رئيس النقابة وتحدد في بيان صادر عنها عدد من المطالب الحقوقية قالت نقابة الاطباء والمهن الطبية بمستشفى ابن خلدون العام بحوطة لحج انها قامت بإصدار بيان بتاريخ الاول من يناير دعت فيه كافة العاملين في المستشفى برفع الاضراب مقتل رجل مسن برصاص مسلح في تبن بلحج قالت مصادر محلية في مديرية تبن بلحج ان رجل مسن لقى مصرعه ظهر يوم الاربعاء عقب قيام شخص بإطلاق الرصاص علية من سلاح الي في مدينة صبر بمديرية تبن بلحج وذكرت تلك العمودي : التحالف العربي أصاب الجنوبيين بالإحباط لكنهم لن يقولوا سلام الله على عفاش قال الاعلامي الجنوبي البارز صلاح العمودي ان الطريقة التي ادار بها التحالف العربي الوضع في الجنوب بات مثيرا للإحباط والتذمر . وكان "العمودي" وهو مذيع بالتلفزيون