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تعميم هام من نقابة التدريس مع بدء الإضراب الجزئي بجامعة صنعاء

الأربعاء 04 يناير 2017 04:58 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:

بدأ أساتذة جامعة صنعاء صباح يوم الاربعاء الاضراب الجزئي لمدة ساعتين تنفيذا لبرنامج التصعيد الذي أعلنته نقابة التدريس بالجامعة.

 

وعلق اساتذة الجامعة الدراسة صباح الاربعاء لمدة ساعتين في تصعيد جديد سيستمر لمدة ثلاثة أيام قبل البدء بالإضراب الشامل يوم السبت القادم.

 

ويطالب اعضاء هيئة تدريس الجامعة بصرف كافة الرواتب المتأخرة منذ 4 أشهر وكذلك وقف كافة المخالفات القانونية بالجامعة والافراج عن المعتقلين من اعضاء هيئة التدريس.

 

ووجهت تهيب الهيئة اﻻدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم تعميما هاما لرؤساء اللجان النقابية وأعضاء هيئة التدريس بعدم اﻻستجابة لأي دعوة من خارج الهيئة اﻻدارية للنقابة، والذي قد يسعى للتشويش على برنامج الاضراب المعلن في الجدول.

 

ودعت النقابة أعضاءها الالتزام بجدول الاضراب المعلن والذي بدأت المرحلة الثانية منه اليوم بالتوقف الجزئي لمدة ساعتين من الساعة العاشرة وحتى الثانية عشرة.

 

وكان مجلس المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية قد اصدر مساء الثلاثاء بلاغا صحفيا يوضح ما دار في اللقاء الذي جمع المجلس مع وزير التعليم في ما تسمى بـ " حكومة الانقاذ " حسين حازب .

 

وقال المجلس بان اللقاء الذي عقد عصر الثلاثاء مع حازب بمقر نقابة تدريس جامعة صنعاء وبحضور رئيس جامعة صنعاء ونوابه، تم مناقشة أوضاع التعليم العالي، ومن ضمنها أزمة عدم صرف الرواتب والآثار المترتبة على ذلك.

 

وفي حين قال البلاغ بأن اللقاء تم التوصل فيه إلى أفكار مشتركة، على أمل أن " تترجم إلى برنامج عملي لتحقيق المطالب وفي سبيل استمرار العملية التعليمية ".

 

أكد المجلس استمراره المضي في فعاليات الإضراب إلى أن يتم التوصل إلى حلول مشتركة، ومتوافق عليها بين المجلس والجهات ذات العلاقة.

 

كما ينوه المجلس بأنه لن يتوانى في بذل كل الجهود التي من شأنها تحقيق كافة المطالب، وعلى رأسها صرف الرواتب المتأخرة منذ شهر سبتمبر الماضي.


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