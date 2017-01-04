مصرع مصور قناة المسيرة في البقع فيما المقاومة الجنوبية تسيطر على جبل السنترال

بعد مواجهات شرسة دارت رحاها في محور البقع تمكنت المقاومة الجنوبية بقيادة الشيخ عبدالرحمن شاهر الصبيحي من فرض سيطرتها الكاملة على موقع جبل السنترال الإستراتيجي والذي كانت تسيطر عليه المليشيات .

وبحسب مصادر ميدانية في المقاومة الجنوبية بمحور البقع لعدن الغد فإن المقاومة الجنوبية كبدت المليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح واستشهد إثر تلك المواجهات أحد أبطال المقاومة الجنوبية يدعى أنيف عبدالباسط الصبيحي وجرح آخر يدعى مبارك أحمد عبدالقادر الصبيحي .

وفي السياق ذاته أفادت المصادر أن مصور قناة المسيرة التابعة للمليشيات لقي حتفه في تلك المواجهات حيث كان يشارك كمقاتل في المعركة وعثرت المقاومة على الكاميرا الخاصة به في موقع مقتله.

يذكر أن أبطال المقاومة الجنوبية يخوضون معارك شرسة في محور البقع ومختلف مناطق مديرية صعدة لدحر المليشيات الإجرامية من هذه المناطق .