اللواء فضل حسن ينفي صحة المعلومات الخاصة بضبط قاطرة أسلحة مهربة من عدن للحوثيين

نفى قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء ركن فضل حسن صحة المعلومات المتداولة والخاصة بادعاء ضبط قاطرة اسلحة مهربة من عدن للحوثيين وايقافها في حبيل الريدة بمحافظة لحج.

وقال في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)" ان تلك الادعاءات والتسريبات محظ افتراء ولا اساس لها من الصحة ".. مشيرا الى تواصله في حينه مع قيادة الحزام الامني بالمنطقة المذكورة وعبروا عن نفيهم واستغرابهم لتداول مثل تلك الشائعات والتي يقف وراء تسريبها اطراف تهدف لزعزعة الثقة بين الأجهزة المعنية المختلفة لخدمة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية واذرعهم المختلفة.

ولفت قائد المنطقة العسكرية الرابعة إلى ان التهريب ظاهرة موجوده وتقف خلفها ايران عبر المنافذ البحرية في الحديدة والمخاء وغيرها فضلا عن التهريب عبر الطرق والمنافذ البريه في اتجاه محافظة المهرة.

ودعا وسائل الاعلام المختلفة الى تحري الدقة والالتزام بالمصداقية وتوخى الحذر من الوقوع في فخ الاشاعة المنظمة الهادفة للنيل من وحدة الصف الوطني.