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أخبار وتقارير

اقر تشكيل لجنة للجلوس مع محافظ المحافظة لنقل هموم ومعاناة المديرية.. اجتماع موسع بلودر لمناقشة أوضاع المديرية وسبل المعالجات لها

اقر الاجتماع تشكيل لجنة من كافة المكونات للجلوس مع المحافظ لنقل هموم المديرية وبما يسهم في تحسين أوضاعها ورفع المعاناة عنها .
الأربعاء 04 يناير 2017 03:25 مساءً
لودر(عدن الغد) خاص

بدعوة من مدير عام مديرية لودر عبدالله الواحدي ورئيس المجلس الأهلي بالمديرية صالح الصاد عقد صباح اليوم الأربعاء في قاعة مكتب التربية والتعليم اجتماع استثنائي موسع ضم قيادة السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية وممثلي الأحزاب السياسية  والحراك الجنوبي ومكونات المجتمع المدني والمجلس الأهلي والمقاومة الشعبية والأجهزة الأمنية والحزام الأمني وعدد من الشخصيات الاجتماعية 

 وفي بداية اللقاء نقل مدير عام مديرية لودر الأستاذ عبدالله الواحدي للحاضرين تحيات محافظ ابين ابين الدكتور الخضر السعيدي وتهنئته للجميع بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ، ثم استعرض ماتم انجازه في المديرية خلال العام الفائت في طل الظروف الصعبة التي تمر به البلاد ،حيث أشار الى إن السلطة المحلية بذلت جهودا كبيرة في انجاز الكثير من المشاريع والتخفيف من معاناة الموطنين من خلال التعاون والتنسيق مع المنظمات المانحة رغم غياب الموازنة للمديرية .. ونوه الى خطة العام الجديد من خلال تفعيل عمل الأجهزة التنفيذية والأمنية ومكاتب القضاء والنيابة والاهتمام  بالخدمات بالمواطنين. .. ومؤكدا على ضرورة  تفعيل وتشغيل  المكاتب الايرادية بالمديرية، خاصة الضرائب والواجبات الزكوية ، من أجل تحقيق التنمية في تلك المديرية.

وطالب مدير عام لودر  الجميع  الى رص الصفوف والتلاحم  والتكاتف ونبذ الخلافات والحرص على المصلحة العامة وبما يسهم في النهوض بأوضاع المديرية والارتقاء بها نحو الأفضل وبما ينشده و يتطلع إليه المواطن .

بعد ذلك قدمت كثير من من الملاحظات والمداخلات من قبل الحاضرين حول العديد من القضايا  بداء بالملف الأمني الذي وضع كأولوية في الاجتماع  وملف الشهداء والجرحى وإدراج إفراد اللجان الشعبية في قوام الجيش والأمن والمعونات الغذائية الى جانب الخدمات الهامة للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والتعليم والصحة ، كما نوقشت العديد من الملفات من بينها تفعيل دور المكاتب التنفيذية والقضاء والنيابة ..كما تطرق عدد من الحاضرين الى مايثير الفتن ويشق الصف بين ابناء المديرية من خلال الاجتماعات التي تعقد من وراء الكواليس وخارج إطار السلطة المحلية بالمديرية المعنية بتلك الأمور.

وأكد الحاضرون رفضهم لمثل تلك الاجتماعات التي لاتخدم المنطقة وأبناءها ووقوفهم المطلق وتأييدهم للسلطة المحلية..  ومثمنين دورها وجهودها في خدمة المواطن رغم الظروف الصعبة التي تعانيها المديرية .

واقر الاجتماع تشكيل لجنة من كافة المكونات للجلوس مع المحافظ لنقل هموم المديرية وبما يسهم في تحسين أوضاعها ورفع المعاناة عنها .


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اقر تشكيل لجنة للجلوس مع محافظ المحافظة لنقل هموم ومعاناة المديرية.. اجتماع موسع بلودر لمناقشة أوضاع المديرية وسبل المعالجات لها
بدعوة من مدير عام مديرية لودر عبدالله الواحدي ورئيس المجلس الأهلي بالمديرية صالح الصاد عقد صباح اليوم الأربعاء في قاعة مكتب التربية والتعليم اجتماع استثنائي موسع




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