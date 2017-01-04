مئات المواطنين بصنعاء يشيعون جثمان الأديب أحمد قاسم دماج
صنعاء (عدن الغد) خاص:
شيع المئات من المواطنين في العاصمة اليمنية صنعاء عقب صلاة الظهر جثمان الأديب أحمد قاسم دماج ، الذي وافته المنية صباح يوم الثلاثاء ، وقد وُري جثمانه الطاهر في مقبرة "سود حنش" ، شارك في التشيع كوكبة من الأدباء والكتاب اليمنيين وأقارب ومحبين الفقيد .
وقد نعى عشرات الأدباء والكتاب اليمنيين الأديب أحمد قاسم دماج واعتبروا رحيله خسارة فادحة على الساحة الأدبية والثقافية بشكل عام ، حيث يعد الفقيد واحد من أبرز القامات الوطنية والأدبية في اليمن ، فإلى جانب كونه شاعر مبدعا ، فهوى مناضل جسور وقف جنب إلى جنب مع أبطال ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة ووقف في وجه الإمامة وشارك في معارك الدفاع عن الجمهورية .
كما قدم الفقيد خلال مسيرته الأدبية الكثير من الأعمال الشعرية والكتابات المتعددة ، وقد شغل الفقيد العديد من المناصب حيث عين في العام 1965م أول أمين عام لمجلس الوزراء في حكومة السلال ، وتولى رئاسة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين لعدة دورات ، رحم الله فقيد اليمن الأديب أحمد قاسم دماج وأسكنه الجنة دار السلام .
*من محمد سلطان اليوسفي
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