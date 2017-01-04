السعدي : التنظميات الإرهابية اخترقت جهاز الحزام الأمني

قال القيادي في الحراك الجنوبي علي محمد السعدي ان التنظميات الإرهابية تمكنت من اختراق جهاز الحزام الأمني والذي يعمل في محافظات لحج وعدن وأبين وذلك في اخطر تصريحات من نوعها .

وكان السعدي يعلق على واقعة اختراق أمنية تعرضت لها حملة أمنية لجهاز الحزام الأمني في أبين يوم الثلاثاء .

وكتب "السعدي" على صفحته بالفيس بوك :" الحزام الامني مخترق من التظيمات الارهابية والدليل ماحصل امس في ابين .

تكلمنا وقلنا يجب دمج هذه المليشيات المتناثرة في مؤسستي الامن والجيش وقامت الدنيا ولم تقعد .

نحن نبحث عن امن واستقرار ودولة مؤسسات ولسنا ضد قبيلة او منطقة .

نريد معرفة كل هذه القوات التي كل منها ينتمي الى قبيله مثلا معسكر بدر تابع لمن الصولبان تابع لمن الحزام الامني تابع لمن والمليشيات الاخرى التي تقول انها مقاومة تابعه لمن ؟

ولانريد نسمع من احد ان حقه الشله ماشي مثلها كلنا نعرف التركيبات ونحن نقراء الواقع من ارض الواقع وليس من الخارج.

ما من شك اطلاقا في ان كل فصيل من هذه الفصائل شارك في الحرب الاخيرة ولكن يجب إلا يمن من شارك بمشاركته هذه وبايصلح لنا فرقة تابعة له وكأننا نسير في الاتجاه االليبي.

اجمعوا هذه الفرق المطعفرة ويتم تنظيمها وفحصها من الاختراقات وتشكيلها في مؤسسات الدولة العسكرية والامنية والا بيننا المستقبل تاليت الضحكه والعنطزة بكيه.

الله ما اني ابلغت

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