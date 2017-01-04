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وزير الإعلام يبحث مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج آفاق التعاون الإعلامي بين اليمن السعودية

الأربعاء 04 يناير 2017 12:25 مساءً
عدن الغد/ الرياض/ خاص:

بحث وزير الاعلام معمر الارياني اليوم، مع مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، أمين عام مهرجان الخليج للاذعة والتلفزيون، الدكتور عبدالله أبو رأس، تعزيز التعاون الاعلامي في المجال الإذاعي والتلفزيوني .

 وزار وزير الاعلام، المقر الجديد لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في العاصمة السعودية الرياض، حيث اطلع على أقسامه، وخدماته المقدمة للدول الأعضاء ومن بينها بلادنا.

 واستمع الارياني من الدكتور أبو رأس لعرض موجز عن عملية التبادل البرامجي، والاستديوهات الخاصة بالإنتاج التلفزيوني والاذاعي، إضافة الى التعرف على برامج التدريب والتأهيل.

 كما اطلع الوزير على ما تحويه المكتبة الإلكترونية الشاملة، التي تضم الأعمال التلفزيونية والإذاعية، على المستوى الخليجي والعربي والعالمي، وتشمل قسما خاصا عن اليمن , مشيداً بالمستوى الكبير الذي وصل إليه الجهاز في مجال الإنتاج البرامجي، او التأهيل والتدريب، مؤكدا حرص وزارة الاعلام الاستفادة من خبرات وامكانيات جهاز الإذاعة والتلفزيون الخليجي بما يسهم في تطوير العمل الإعلامي اليمني.

 وقدم وزير الاعلام شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، على الدعم السخي الذي قدموه للحكومة الشرعية، وللقطاعات والمؤسسات الإعلامية اليمنية، والتي ساهمت بشكل كبير في عودتها للعمل في ظل الحكومة..

وعبر الوزير الارياني عن تقديره لما وصل إليه التعاون الإعلامي، بين البلدين من خلال ما تقدمه وزارة الثقافة والاعلام السعودية، والتي احتضنت وسائل الاعلام الحكومية والأهلية، وقدمت دعما سخيا للمؤسسات الاعلامية والإعلاميين..

منوهاً بما تعانيه المؤسسات الإعلامية في اليمن، وما تتعرض له من عملية نهب وتخريب واحتلال من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، واستمرار عملية قمع حرية الصحافة وملاحقة الصحفيين واختطافهم وقتلهم، إضافة إلى تشريد المئات منهم بسبب سيطرتهم على العاصمة صنعاء والمؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية.

من جانبه رحب مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، بوزير الاعلام، مؤكدا استعدادهم لدعم المؤسسات الإعلامية اليمنية بالبرامج الاذاعية والتلفزيونية، والبرامج التدريبية التي يقدمها للدول الأعضاء.

ولفت الى أن الجهاز خصص جزء كبيرا في مكتبته التلفزيونية والاذاعية لليمن، وتضم أهم المورثات الثقافية والفنية والسياحية..

مشيرا الى ان الجهاز قدم لوسائل الاعلام اليمنية العديد من البرامج التلفزيونية، والاذاعية ضمن مشاريع التبادل البرامجي المشترك. وأوضح الدكتور عبدالله أبو رأس ان الجهاز حريص على دعم وسائل الاعلام اليمنية خلال هذه الفترة الصعبة، واستمرار التعاون بين الجهاز والمؤسسات الإعلامية اليمنية، مشيراً الى أن جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، يقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الإعلامية، التي تخدم دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية.


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وزير الإعلام يبحث مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج آفاق التعاون الإعلامي بين اليمن السعودية
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