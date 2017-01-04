مصر تعلن عودة 72 صياداً مصرياً تم الافراج عنهم مؤخراً في اليمن

أعلن السفير المصري في اليمن، يوسف الشرقاوي، أن الصيادين المصريين المفرج عنهم مؤخراً والبالغ عددهم 72 شخصاً، غادروا الأراضي اليمنية في طريقهم إلى مصر من خلال المراكب الخاصة بهم.

وقال السفير يوسف الشرقاوي في تصريحات صحافية له، إن الصيادين بدأوا رحلة العودة لمصر من محافظة المهرة المطلة على بحر العرب جنوب اليمن اليوم، وقد يصلون مصر خلال 8 أيام مدة الرحلة البحرية.

وأشار سفير مصر في اليمن إلى أن الصيادين الـ72 كانوا يستقلون ثلاثة مراكب صيد، ومن المقرر أن يعودوا لمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ والقاهرة.

وشدد السفير يوسف الشرقاوي على أنه يعمل على إعادة أي مواطنين مصريين يرغبون في العودة لمصر في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها اليمن.