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أخبار وتقارير

الانقلابيون يحجزون أرصدة هادي ومسؤولين

الأربعاء 04 يناير 2017 11:03 صباحاً
السياسة الكويتية

وجهت النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين وحزب صالح في صنعاء بحجز جميع الأرصدة والحسابات الخاصة بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ومسؤولين آخرين.

 وبين المسؤولين الذين حجزت أرصدتهم وزير الخارجية السابق رياض ياسين ومستشارا الرئيس اليمني سلطان العتواني وعبدالوهاب الآنسي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري، وسفير اليمن لدى الولايات المتحدة أحمد عوض بن مبارك، ورئيس جهاز الأمن القومي السابق (الاستخبارات) علي حسن الأحمدي.

 وذكرت مصادر إعلامية في صنعاء، أن النيابة أمرت عدداً من البنوك بحجز جميع الأرصدة والحسابات الخاصة بالرئيس هادي ومسؤولي الدولة، وعدم الصرف منها أو التجيير أو المقاصة إلا بأمر من المحكمة الجزائية.


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