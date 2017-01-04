سكان : دوي اطلاق نار من أسلحة متوسطة من معسكر للأمن بردفان
الأربعاء 04 يناير 2017 08:55 صباحاً
ردفان ((عدن الغد)) خاص:
ردفان ((عدن الغد)) خاص:
قال سكان محليون بمدينة الحبيلين كبرى مدن منطقة ردفان بمحافظة لحج ان دوي اطلاق نار من أسلحة متوسطة سمع صباح يوم الاربعاء .
وقال السكان لعدن الغد ان دوي اطلاق النار سمع من أسلحة مضادة للطيران واستمر لدقائق .
ولم تعرف اسباب اطلاق النار هذه .
وتسيطر قوة من الحزام الامني على المعسكر الذي كان يعرف بالقطاع الغربي وكان معسكرا لقوات الجيش في المنطقة .
*من رايد الغزالي
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