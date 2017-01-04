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سكان : دوي اطلاق نار من أسلحة متوسطة من معسكر للأمن بردفان

الأربعاء 04 يناير 2017 08:55 صباحاً
ردفان ((عدن الغد)) خاص:

قال سكان محليون بمدينة الحبيلين كبرى مدن منطقة ردفان بمحافظة لحج ان دوي اطلاق نار من أسلحة متوسطة سمع صباح يوم الاربعاء .

وقال السكان لعدن الغد ان دوي اطلاق النار سمع من أسلحة مضادة للطيران واستمر لدقائق .

ولم تعرف اسباب اطلاق النار هذه .

وتسيطر قوة من الحزام الامني على المعسكر الذي كان يعرف بالقطاع الغربي وكان معسكرا  لقوات الجيش في المنطقة .

*من رايد الغزالي

 


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سكان : دوي اطلاق نار من أسلحة متوسطة من معسكر للأمن بردفان
قال سكان محليون بمدينة الحبيلين كبرى مدن منطقة ردفان بمحافظة لحج ان دوي اطلاق نار من أسلحة متوسطة سمع صباح يوم الاربعاء . وقال السكان لعدن الغد ان دوي اطلاق النار
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