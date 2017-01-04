سكان : دوي اطلاق نار من أسلحة متوسطة من معسكر للأمن بردفان

مقالات الرأي

عبد الرحمن الخضر الوعي السياس الجنوبي واهميته (اليوم)! نخطئ جميعا عندما نكون دائما نستقبل ( مستقبلين ) لأي خبر! ليس مخطئون استقبالنا له لكن مشكه كبرى عندما نعتمده

حسن العجيلي معسكر عباس في مديرية الحوطة (إغلاق الى متى)؟! حالة أخرى نشير إليها وهي الأهم من الحالات التي يجب على السلطة التنفيذية والمحلية متابعتها وتمكينها من

د.عيدروس النقيب الموت يختار فرائسه بعناية (إلى روح الفقيد الأستاذ أحمد قاسم دماج) للموت قانونه الصارم الذي لا يميز فيه بين صغير وكبير ولا بين غني وفقير

أحمد بوصالح الأمن .. البداية والعشوائية والفوارق بين عدن وحضرموت منذ اليوم الاول لتحرير عدن حضرت العشوائية فتسيدت الموقف ، أطلت المحسوبية برأسها البغيض فتلخبطت موازين

صادق البوكري هل يعلم التحالف العربي أين تذهب الياته ومعداته..؟ ضخت دول التحالف العربي وخصوصا منها الامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية أموال طائلة في

علي بن شنظور قف من فضلك .. هل تعلّم أولادك هذا ؟ الفساد مصطلح لا حدود له في التفسير مثله مثل مكافحة الإرهاب.. كل واحد يفسره وفق ما يريد غير أن الكل لن يختلف على

نجيب محمد يابلي قال لي رشاد منذوق: ولا با تنتسي جمعة 9مارس1990 في اواخر ديسمبر،2016م دار حديث ودي مع اخ عزيز وهو رشاد منذوق ناصر ، عقيد طيار وتطرق في حديثه عن مفارقات تحدث

أحمد الربيزي هي الحقيقة، وأفهمها كما تريد ..!! ذاكرة شعب الجنوب الحية تحمل الكثير من الاحداث والمحطات التي ستظل عالقة في الأذهان ماحيينا، وخاصة المحطات

سامي الكاف عدالة انتقالية يا أصحاب التصالح و التسامح ! يتكرر رفع شعار التصالح و التسامح في جنوب اليمن ، منذ سنوات عديدة، كلما حان موعد ذكرى أحداث 13 يناير الدموية في